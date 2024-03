Con la agenda llena y planificando todo, Dunia Felices hace una pausa y conversa de todo con El Comercio. ¿La razón? Hace unos días la paradeportista recibió la noticia que será la imagen de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024, lugar donde nació y que hace 31 años no vuelve, pero en que su imaginación abundan recuerdos que plasma en su arte, de las pinturas.

Asimismo, entrena de lunes a viernes haciendo trabajos físicos y en la piscina, preparando su cuerpo para encontrar un cupo en los Juegos Paralímpicos de Paris 2024.

- Estamos a pocos días de que se conozca si Lima puede ser la sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027...

Tenemos a nuestro favor muchas cosas. Tengo mucha esperanza de que se consiga.

-¿Cuáles son nuestros principales argumentos?

Una lista diría yo, una por ejemplo son las instalaciones con el nivel que tenemos. Las instalaciones son accesibles y fácilmente alberga a personas con discapacidad y están sumamente cuidadas. Creo que ese es un factor muy importante para el deporte y el paradeporte y vamos a ver que pasa. Este nos ayuda mucho al crecimiento paradeportivo no solo en Lima sino en provincia.

- Entonces, ¿hay confianza que Perú sea la sede?

Hay una gran posibilidad, así hay que esperar las novedades. Estamos soñando todos juntos.

- ¿Qué significa ser embajadora e imagen de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024?

Me da felicidad, ya que voy a llevar los colores deportivos a la ciudad que nací. Eso es muy importante porque me va a permitir reencontrar con mis raíces, ya que desde hace mucho no he regresado. Sé la historia por todo lo que ha pasado, es una linda noticia.

- ¿Cómo recibiste la noticia y qué piensas hacer para promoverlo?

No tenía ni idea, porque como no hay paradeporte en los Juegos Bolivarianos, no lo pensaba. Ha sido una gran sorpresa y de hecho es llevar los valores deportivos y creo que estamos alineados por ese lado.

- ¿Cuánto cambia para Ayacucho que sea sede los Juegos Bolivarianos 2024?

Nos va a permitir visibilizar más deportes y de alguna forma llegar a personas que no es usual conocer otros deportes que no sean el fútbol o voleibol. Sabemos que hay talento fuera de Lima, lo vemos con los otros atletas que nos representan a nivel internacional, ya que hay un gran talento no solo en Lima sino en otras provincias. En Ayacucho tenemos grandes personas y lleguen a ser grandes representantes en el futuro. Si bien las instalaciones deportivas son muy precarias, pero este evento permitirá a que se remodelen para que se pueda desarrollar.

- ¿Hace cuánto tiempo no vuelves a Ayacucho?

Desde los dos años, es decir, hace 31 años que no regresó.

- Entonces, ¿tienes recuerdos muy escasos de Ayacucho?

Yo les llamo ‘recuerdos imaginados’, que solo recuerdo lo que me cuentan y a partir de ahí comienzo a imaginar - que de hecho hay una historia porque vengo a Lima y ya no vuelvo a Ayacucho. Entonces, todo tiene que ver con el misticismo que se puede llegar a crear con la ciudad, un lugar que ha pasado por una guerra y al ser muy convulsionado, tampoco regresé. Ahora, volveré por los Juegos.

- Imagino que tu familia viene a Lima para escapar del terrorismo...

Sí, yo nací en los años 90, cuando había rezagos del conflicto. En el 92 me trajeron a Lima mis papás biológicos y yo me crié con mis papás adoptivos. Mis padres biológicos volvieron a Ayacucho y me quedé en Lima con mis papás adoptivos.

- ¿Cómo es tu relación con tus papás biológicos?

Siempre estamos en comunicación, mi papá biológico falleció el año pasado y mi mamá biológica está allá en Ayacucho y hay una comunicación bonita de que mi mamá me visita una vez al año.

Además… Paramás, el otro sueño de Dunia - ¿Cómo nace la asociación Paramás? Nace hace dos años y la presido. Empezamos con el deporte de paratiro con arco y ha dado sus frutos. Los chicos han representado al país y hemos ganado la Copa. También hemos representado en la categoría femenina y dio sus frutos en Para Tiro de Arco , ya que tuvimos medalla de bronce con Daniela Campos en los Juegos Santiago 2023. Me siento muy orgullosa del equipo que rodea la asociación Paramas y buscamos abrir camino para personas con discapacidades y darle oportunidad que ingresen al paradeporte y puedan hacer carrera.

- ¿Dónde está la asociación Paramas? Estamos en San Miguel, ya que tenemos un convenio con la Municipalidad de San Miguel, ahí damos nuestros talleres en el Centro Convencional Rey Juan Carlos que queda el Bertoloto. En el Estadio Nacional está en el para tenis de mesa y también La Punta con la Federación de Remo hacen pararemo y hay un equipo que está trabajando.





- He visto que pintas, ¿llevas la cultura de Ayacucho a tu trabajo?

En mis proyectos artísticos siempre tengo presente el lugar que nací, Sarhua, Ayacucho y hay una afinidad por mis raíces.

- ¿Cómo nace tu afición por la pintura?

A raíz de que pierdo las extremidades, yo estuve pintando de manera autodidacta como pasatiempo e incluso tenía unos vecinos que pintábamos y jugábamos que éramos unos grandes artistas. Todo eso me llevó a interesarme en el arte y pude estudiar de Artes Plásticas Visuales en la Escuela de Arte Corriente Alterna y llegué a hacer pinturas y todo lo relacionado con el arte. La carrera duró cinco años y mis propuestas artísticas siempre han estado enfocadas en el tema de discapacidad representado en pinturas y esculturas. Ahora, me dedicó a pintar, ya que no estoy tan activa por el hecho de que me encuentro representando al país, puesto que tengo una carrera deportiva muy activa que no me permite hacer lo otro. He priorizado mi carrera deportiva por el momento.

- ¿Qué competencia tienes para buscar tu clasificación a París 2024?

En abril es la próxima competencia en Indianápolis, Estados Unidos, la primera semana de abril. Yo participaré en cuatro pruebas, pese aunque ya tengo la marca para París 2024 en combinados, así que vamos a ratificar e ir por un cupo.

- Pero con tu experiencia ya sabes cómo conseguir ese cupo de los Juegos Olímpicos 2024...

En realidad a favor tengo que ya cuento con la marca en 200 libres, la idea es conseguir la marca en 50 mariposa también y en 200 libres para lograr más puntos. Lo más importante es tener la resistencia para mejorar los tiempos.

- ¿Cómo te levantaste tras perder las extremidades?

Siempre ha sido muy importante el apoyo familiar, ya que fue un trabajo en el equipo y eso es muy importante. Tuve la confianza de mi familia y si bien es cierto, depende de uno mismo, y me rodeo de gente positiva. Eso fue clave para mí y al decidir salir al mundo, el entorno me ayudó a que tenga una profesión. Hasta ahora agradezco a las personas que me abrieron las puertas y el carácter de uno ante un suceso negativo fue determinante también para sobrellevar todo esto. Cuando fui consciente de mi historia, que es de muchos cambios, y cómo lo superé gracias al equipo que me rodeó. Lo hemos trasladado a las demás personas y tenemos grandes ejemplos de medallistas que logran cosas importantes para el país. Creo que siempre es importante pensar en el colectivo y hay que dejar un legado en las personas de manera positiva para dejar huella en los demás.

--

Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes.