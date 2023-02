Después de una ausencia de ocho años, el PGA TOUR de EA Sports regresará el próximo 24 de marzo e incluirá uno de los campos de golf más prestigiosos de Latinoamérica y el Caribe: Teeth of the Dog, el legendario diseño de Pete Dye, que se encuentra ubicado en Casa de Campo Resort & Villas en la República Dominicana.

Para esta nueva edición, EA se asoció con Augusta National, la USGA, The R&A, la PGA of America, el PGA TOUR y la LPGA para presentar recreaciones del Masters, U.S. Open, The Open, PGA Championship, Ryder Cup, Players Championship, FedExCup, Evian Championship, U.S. Amateur, Amateur Championship, Latin America Amateur Championship, Asia-Pacific Amateur Championship, Augusta National Women´s Amateur y una gran cantidad de eventos del Tour de temporada regular.

Desde su apertura en 1974, Teeth of the Dog, está en la lista de los 50 mejores campos de golf del mundo. Es el único con siete hoyos bordeados por el mar Caribe, que, al decir de su diseñador, el arquitecto y miembro del Salón de la Fama Pete Dye, son “siete hoyos creados por Dios”. Teeth of the Dog ha sido anfitrión de innumerables torneos nacionales e internacionales, entre los que se destacan las tres ediciones del Latin America Amateur Championship (LAAC).

“La oportunidad de construir este campo desde el inicio es una experiencia que se vive una sola vez en la vida”, señalaba Dye, que también diseñó, junto a su esposa Alicia, Dye Fore y The Links, ambos campos de golf de los que también se enorgullece Casa de Campo.

En el lanzamiento, el juego contará con una lista de 30 de los campos más exclusivos del mundo, incluidos Teeth of the Dog de Casa de Campo Resort & Villas en República Dominicana, Augusta National, St. Andrews, Pebble Beach, The Country Club (Brookline), Southern Hills, TPC Sawgrass, Evian Resort, East Lake, Wilmington Country Club, TPC Boston, TPC Southwind, TPC Scottsdale, Tara Iti, Whistling Straits, Ocean Course en Kiawah, Chambers Bay, Wolf Creek, Liberty National, Bay Hill, Riviera, PGA West, Quail Hollow, Torrey Pines, Banff Springs, Top of the Rock, Bandon Dunes y Harbour Town.