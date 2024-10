Entre lágrimas, Eduardo Castro Yangali recordó cuando niño faltaba al colegio para ir a ver Caminos del Inca cuando pasaba por su natal Huancayo. Ahora, ya como piloto disfruta de haber ganado el rally por primera vez.

Eduardo Castro ha competido en siete Caminos del Inca y por fin pudo celebrar y lo hace de mano del Castro Yangali Team, un proyecto que tiene junto a su hermano Carlo Castro en busca de profesionalizar el automovilismo en el Perú.

Y si bien ganó de punta a punta, parecía que Caminos del Inca se le iba en el último día de competencia entre Cusco y Arequipa por algunos problemas, pero pudo resolver y terminar celebrando.

En la Plaza de Armas de Arequipa, Eduardo Castro y su copiloto Diego Vallejos atendieron a El Comercio y nos contaron sus sensaciones.

VIDEO RECOMENDADO En conversación con El Comercio, Eduardo Castro contó las sensaciones que significa ganar Caminos del Inca 2024 como lo hizo su tío abuelo Teodoro Yangali.

“No pensé sufrir este último día, pensábamos “vamos a salir tranquilos en la quinta y no va a pasar nada”. El Inca me la puso difícil, me quedé sin frenos, una llanta se estaba incendiando y tuvimos que bajar y no sabía si había perdido la ventaja. Llegamos a mi equipo y pudimos recuperar”, nos cuenta Eduardo.

El automovilismo son años de pasión en la familia. Su tío abuelo Teodoro ‘Zorro’ Yangali ganó Caminos del Inca en 1971 y 1972 y el deporte sigue en la sangre. “Es un sueño de niño cuando faltaba al colegio para ir a ver Caminos del Inca. Nos está costando, por ratos se me salen las lágrimas de emoción. Esto se lo dedico a mi madre, ella me ha inculcado todo”, nos dice.

Diego Vallejos: “Nos sentimos como héroes”

Viene desde España y si bien ya conocía el Perú, es la primera vez que compite en Caminos del Inca y lo hace con triunfo.

“He estado en el Dakar y con Ramón Ferreyros, pero esto es increíble. Sufrimos muchísimo, tuvimos problemas con los frenos pero nada, ya toca celebrar”, cuenta.

Eduardo Castro Yangali, ganador de Caminos del Inca Eduardo Castro Yangali, ganador de Caminos del Inca / Foto: Itea Sports 1 / 11 Eduardo Castro, ganador de Caminos del Inca 2024 Eduardo Castro, ganador de Caminos del Inca 2024 / Foto: Itea Sports 2 / 11 Eduardo Castro, ganador de Caminos y el trofeo del Inca Eduardo Castro, ganador de Caminos y el trofeo del Inca / Foto: ACP 3 / 11 La tripulación ganadora: Eduardo Castro y Diego Vallejos La tripulación ganadora: Eduardo Castro y Diego Vallejos / Foto: ACP 4 / 11 Luis Alayza y Gabriel Lozada en el Toyota GR La tripulación ganadora: Eduardo Castro y Diego Vallejos / Foto: ACP 5 / 11 Caminos del Inca 2024 Caminos del Inca 2024 / Foto: ACP 6 / 11 Raúl Velit y Julio Echazú, segundos en la clasificación general Raúl Velit y Julio Echazú, segundos en la clasificación general / Foto: ACP 7 / 11 Ronmel Palomino y Gustavo Medina, terceros del podio general Ronmel Palomino y Gustavo Medina, terceros del podio general / Foto: ACP 8 / 11 Richard Palomino y Juan Pedro Cilloniz Richard Palomino y Juan Pedro Cilloniz / Foto: ACP 9 / 11 Los campeones Los campeones / Foto: ACP 10 / 11 Los arequipeños Manuel Yañez y Manuel Villafuerte Los arequipeños Manuel Yañez y Manuel Villafuerte / Foto: ACP 11 / 11

Sobre las sensaciones de ganar, lo grafica muy simple: “Te sientes un héroe porque bajar hasta Arequipa con toda la gente animando es increíble. Gracias a los peruanos que me han acogido como uno más”.

Así, el Castro Yangali Team celebra una nueva victoria. El año pasado lo hizo con Nicolas Fuchs y ahora con Eduardo Castro a la cabeza.

1 840 Eduardo Castro \ Diego Vallejo Ford Fiesta Rally 3 Rally 3 15:46:27.9 2 888 Raul Velit \ Julio Echazu Peugeot 208 Rally 4 16:00:51.6 +14:23.7 +14:23.7 3 724 Ronmel Palomino \ Gustavo Medina Toyota Yaris N5 TIN 16:42:44.2 +56:16.3 +41:52.6 4 679 Vidal Barrantes \ Ademir Huallpa Subaru Impreza TIL 17:27:56.3 +1:41:28.4 +45:12.1 5 809 Samuel Dyer \ Samuel Dyer Jr. Ford Fiesta Rally 3 Rally 3 17:31:49.6 0:05:00.0 +1:45:21.7 +3:53.3 6 759 Jorge Martinez \ Jose Aros Skoda Fabia N5 TIN 17:36:07.1 +1:49:39.2 +4:17.5 7 70 Alvaro Silva \ Paolo Zani VW Amarok T1 17:48:19.2 0:05:00.0 +2:01:51.3 +12:12.1 8 768 Manuel Yañez \ Manuel Villafuerte Toyota Yaris N5 TIN 17:50:38.6 0:01:00.0 +2:04:10.7 +2:19.4 9 677 Roberto Parraga \ Ronald Uribe Mitsubishi Evo VIII TIL 18:01:17.4 +2:14:49.5 +10:38.8 10 40 Diego Malaga \ Oswaldo Carbone VW Amarok T1 18:04:13.1 +2:17:45.2 +2:55.7 11 712 Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota GR Yaris TIN 18:14:46.0 1:30:00.0 +2:28:18.2 +10:33.0 12 596 Celestino Garrido \ Percy Salcedo Foton Tunland CAM 18:14:52.1 +2:28:24.2 +06.1 13 734 Richard Palomino \ Juan Pedro Cilloniz Toyota Yaris N5 TIN 18:20:59.2 0:30:00.0 +2:34:31.3 +6:07.1 14 812 Carlos Fernandez Z. \ Manuel Nuñez Peugeot 208 Rally 4 18:31:37.0 +2:45:09.1 +10:37.8 15 444 Fredy Pezua \ Joel Escobar Honda Civic ST 18:33:14.9 +2:46:47.0 +1:38.0 16 850 Javier Arce \ Mario Acosta Renault Clio R5 Rally 5 18:35:02.8 +2:48:34.9 +1:47.9 17 318 Carlos Zegarra \ Renzo Gutierrez Honda Civic S2000 18:35:48.4 +2:49:20.6 +45.6 18 328 Paul Olazabal \ Facundo Olazabal Honda Civic S2000 18:40:16.1 +2:53:48.2 +4:27.6 19 810 Samuel Benedetti \ Julio Mickle Peugeot 208 Rally 4 18:52:20.5 +3:05:52.6 +12:04.4 20 84 Percy Ccoyo \ Jehndie Tapia VW Amarok T1 18:55:26.7 +3:08:58.8 +3:06.2 21 518 Mandela Rivera \ Jose Rivera Nissan Fiera CAM 18:55:42.2 +3:09:14.4 +15.6 22 607 Jesus Ll Chullo \ Alvaro Rivera Mitsubishi Evo IX TIL 19:00:45.0 0:06:00.0 +3:14:17.1 +5:02.7 23 494 Jenrry Quispe \ Renzo Carpio Honda Civic ST 19:11:01.5 +3:24:33.6 +10:16.5 24 815 Joe Zagal \ Eduardo Bedoya Ford Fiesta Rally 3 Rally 3 19:12:20.7 0:02:00.0 +3:25:52.8 +1:19.2 25 77 Jose Carlos Vallejo \ Miguel Makino VW Amarok T1 19:28:10.1 0:30:00.0 +3:41:42.2 +15:49.5 26 697 Jimber Aramayo \ Ivan Figueroa Mitsubishi Evo IX TIL 19:28:53.5 0:30:00.0 +3:42:25.6 +43.4 27 612 Miguel Alayza \ Jaime Zevallos Subaru Legacy TIL 19:29:55.2 +3:43:27.3 +1:01.7 28 550 Ricardo Mendiola \ Gonzalo Mendiola VW Amarok CAM 20:21:40.2 +4:35:12.4 +51:45.1 29 285 José Medina \ Paul Medina Toyota Levin S1600 20:24:29.1 +4:38:01.2 +2:48.9 30 539 Edgardo Arimborgo \ Ronald Llihua Mahindra Pick UP CAM 21:07:12.8 +5:20:44.9 +42:43.7 31 804 Carlos Castro \ Carlos Peral Ford Fiesta Rally 3 Rally 3 21:16:22.5 0:30:00.0 +5:29:54.6 +9:09.7 32 418 Marlon Mendoza \ Edwin Saravia Honda Civic ST 21:19:29.8 0:30:00.0 +5:33:01.9 +3:07.3 33 381 Takeo Matayoshi \ Carlos Asencio Subaru BRZ S2000 21:35:56.2 0:25:00.0 +5:49:28.3 +16:26.4 34 247 Rolando Gutierrez \ Thais Gutierrez Toyota Corolla S1600 22:40:28.2 1:30:00.0 +6:54:00.3 +1:04:32.0 35 499 Gustavo Vilcapoma \ Juan Carlos Cornejo Renault Clio R3 ST 22:45:11.2 +6:58:43.3 +4:43.1 36 420 Ricardo Flores R. \ Luis Chumpitaz Citroen DS3 ST 22:59:58.5 2:00:00.0 +7:13:30.6 +14:47.3 37 1 Anibal Aliaga \ Javier Marchese Can-Am X3 XRS UTV 23:03:26.8 0:30:00.0 +7:16:58.9 +3:28.3 38 202 Dany Leiva \ Ricardo Saloma Honda Integra S1600 23:07:25.9 0:30:00.0 +7:20:58.1 +3:59.2 39 368 David Cahuana \ Erick Alarcon Honda Civic S2000 23:39:55.5 +7:53:27.6 +32:29.5 40 87 Luis Mendoza \ Armando Sugobono Toyota Hilux GR T1 23:43:50.3 0:30:00.0 +7:57:22.4 +3:54.8 41 303 Nelson Quispe \ Erik Quispe Honda Civic S2000 23:48:22.5 0:30:00.0 +8:01:54.6 +4:32.2 42 298 Alfredo Peralta \ Josmell Peralta VW Gol S1600 24:19:34.6 0:30:00.0 +8:33:06.7 +31:12.1 43 287 Fabiola Medina \ Keyko Medina Toyota Levin S1600 24:28:24.7 0:30:00.0 +8:41:56.8 +8:50.1 44 296 David Fernandez \ Jose Amador Toyota Shogun S1600 25:30:40.9 1:00:00.0 +9:44:13.0 +1:02:16.2 45 480 Junior Ellesca \ Franklin Ellesca Toyora Curren ST 26:40:38.4 1:30:00.0 +10:54:10.6 +1:09:57.5 46 398 Santiago Aguayo \ Cesar Suarez Nissan Sentra S2000 29:13:32.6 2:30:00.0 +13:27:04.7 +2:32:54.1

