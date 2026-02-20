Resumen

Eduardo Romay, capitán histórico de la selección peruana de vóley masculino, presenta “Momento”, el evento que reúne arte, música y deporte.
Redacción EC

El movimiento cultural MOMENTO, creado por Eduardo Romay, capitán de la selección peruana de vóley masculino y jugador emblema del Perú, busca consolidarse como un espacio de conexión y visibilidad para representantes peruanos del arte, la música y el deporte. Concebido como una comunidad que impulsa el talento nacional, el proyecto plantea una narrativa de identidad colectiva y colaboración entre distintas expresiones creativas y deportivas.

