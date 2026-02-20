Eduardo Romay, capitán histórico de la selección peruana de vóley masculino, presenta “Momento”, el evento que reúne arte, música y deporte.

El movimiento cultural MOMENTO, creado por Eduardo Romay, capitán de la selección peruana de vóley masculino y jugador emblema del Perú, busca consolidarse como un espacio de conexión y visibilidad para representantes peruanos del arte, la música y el deporte. Concebido como una comunidad que impulsa el talento nacional, el proyecto plantea una narrativa de identidad colectiva y colaboración entre distintas expresiones creativas y deportivas.

Su primera gran puesta en escena será MOMENTO festa, programada para el 27 de marzo en el Centro de Convenciones de Barranco, con apertura de puertas desde las 9:00 p.m. El evento reunirá música en vivo, intervenciones visuales y experiencias inmersivas, configuradas como un encuentro que busca reflejar la energía y diversidad de la escena cultural local.

El formato del concierto propone apariciones especiales y colaborativas en un solo bloque musical de una hora. Entre los artistas invitados figuran Nicole Favre, Diana Salas, Lucianeka, KLAUT, Gianluca Zanelatto y Naia Valdez, además de la participación del violinista Marco de Gennaro y los DJ sets de Pedroloop y DJ Juanma. El evento también contará con el colectivo de danza EBAC, que aportará performance y presencia escénica.

El deporte tendrá un rol protagónico en la propuesta, con intervenciones visuales y elementos simbólicos que destacarán la trayectoria de quienes han representado al país en competencias internacionales. Objetos icónicos del deporte peruano serán integrados en la puesta en escena como un reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y la búsqueda de excelencia que caracterizan a los referentes nacionales.

“MOMENTO no es solo un evento, es un movimiento. Está hecho para levantar a todos los que representan al Perú y demostrar que cuando nos unimos, pasan cosas grandes”, señaló Eduardo Romay, fundador de la iniciativa. Con una estética urbana y contemporánea, MOMENTO busca consolidarse como un nuevo espacio cultural dirigido a una generación que prioriza la identidad, la comunidad y las expresiones auténticas.