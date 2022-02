Eileen Gu: la estrella china que brilla en los Juegos Olímpicos que ha sido catalogada como traidora en Estados Unidos

Nació en San Francisco, Estados Unidos, pero defiende a China en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022. Eileen Gu, la atleta del momento, se convirtió en la deportista más joven en ganar una medalla de oro para China; sin embargo, se vio envuelta en la crisis geopolítica entre USA y el país asiático. En redes sociales, la han tildado de traidora, aunque también recibió el apoyo de los múltiples usuarios chinos en internet.

En el primer evento de los tres grandes en los que se anticipa una medalla para Gu, consiguió la medalla de oro con un espectacular 1620 (salto de cuatro rotaciones y media) en su tercer y último salto en el evento de big air (una disciplina de esquí acrobático).

Sin embargo, no está en discusión su habilidad para esta disciplina. Lo que ha causado revuelo y discusiones es su procedencia y la forma en la que renunció a representar a USA para hacerlo con la bandera de China.

Eileen Gu ganó una medalla representando a China

Nacida en San Francisco, Gu aprendió a esquiar en las prístinas laderas del lago Tahoe de California. Ahora representa a China, no a Estados Unidos, con lo que se ha colocado en el centro de un debate global sobre geopolítica y representación.

Y a pesar de su esfuerzo por desviar preguntas sobre su identidad, estado de ciudadanía e ideas sobre temas políticos, es poco probable que la controversia desaparezca.

Cuando Gu comenzó su carrera de esquí competitivo en 2018, lo hizo como estadounidense, pero cambió su afiliación a la Federación Internacional de Esquí al año siguiente.

Al hacer el anuncio, Gu, hija de padre estadounidense y madre inmigrante china de primera generación, dijo que quería “la oportunidad de ayudar a inspirar a millones de jóvenes durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín”, el lugar de nacimiento de su madre.

Gu no sabe mucho sobre su padre, es más, utiliza el apellido de su madre. No obstante, esto fue puesto a escrutinio público en las redes sociales. Ha recibido adjetivos como “traidora” o “acomodada”; sin embargo, ello no cambia.

Las especulaciones sobre su estatus de ciudadanía han abundado desde que Red Bull, un patrocinador corporativo, afirmó que la deportista renunció a su pasaporte estadounidense para competir por China, pero luego eliminó la línea ante la presión de un periódico estadounidense.

China no reconoce la doble ciudadanía, y Gu siempre se ha negado a revelar el estado de su nacionalidad.

