FAIRFAX, VA - OCTOBER 17: Prichard Colon holds the back of his head in a match against Terrel Williams in their super welterweights bout at EagleBank Arena on the campus of George Mason University on October 17, 2015 in Fairfax, Virginia. Patrick Smith/Getty Images/AFP (Photo by Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
FAIRFAX, VA - OCTOBER 17: Prichard Colon holds the back of his head in a match against Terrel Williams in their super welterweights bout at EagleBank Arena on the campus of George Mason University on October 17, 2015 in Fairfax, Virginia. Patrick Smith/Getty Images/AFP (Photo by Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
/ PATRICK SMITH
Por Redacción EC

El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón, quien llevaba más de diez años en una silla de ruedas por sufrir un hematoma subdural causando lesiones cerebrales irreversibles desde una pelea en 2015, falleció este jueves a sus 33 años, confirmó su padre, Richard Colón, en sus redes sociales.

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