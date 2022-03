El día en que Scott Hall hizo que otras leyendas rompieran su personaje en el ring

Cuando Kevin Nash y Scott Hall dejaron la WWE para irse a WCW, Hall tenía programada una pelea contra Triple H y Nash disputaba una frenética lucha contra Shawn Michaels.

Después del segundo encuentro, entraron Hall y Triple H a la jaula y se abrazaron los 4, rompiendo sus personajes en la ficción de la WWE. ‘El Asesino Cerebral’ (entonces conocido como Paul Levesque) era villano al igual que Kevin Nash (que usaba el nombre de Diesel).

En ese sentido, la WWE no quería que se rompa fuera del ring esa ilusión de que eran rivales y castigó a Triple H, que pasó a ser programado a peleas intrascendentes cuando se había alistado para ser el retador número 1 al título. Shawn Michaels no fue sancionado porque en ese entonces era campeón y era la cara de la empresa.

Ellos, fuera de los bastidores, eran una agrupación que se autodenominaba The Kliq. Posteriormente, Triple H y Michaels se quedaron para formar Degenereations X, otro stable legendario junto a X-Pac (que era parte de The Kliq), Chyna, Road Dogg y Bad Ass Billy Gunn.

Hall fue campeón del mundo en dos ocasiones. Debido a ese título y otro logros obtenidos, ingresó al Salón de la Fama en dos oportunidades. Scott alcanzó gran popularidad en la WWF, bajo el nombre de Razor Ramon.

“Scott está en soporte vital. Una vez que su familia esté en el lugar, lo suspenderán. Voy a perder a la única persona en este planeta con la que he pasado más tiempo de mi vida que con cualquier otra persona. Mi corazón está roto y estoy jodidamente triste”, había expresado Kevin Nash, amigo muy cercano a Scott.

“Amo a Scott con todo mi corazón, pero ahora tengo que preparar mi vida sin él en el presente. He tenido la suerte de tener un amigo que me tomó al pie de la letra y yo a él. Cuando saltamos a WCW no nos importaba quien nos quería o quien nos odiaba. Nos teníamos el uno al otro y con el suave Barry Bloom cambiamos la lucha libre en contenido y pagamos por eso”, recordó Kevin.

