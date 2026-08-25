Para doce jóvenes golfistas una semana en República Dominicana se convirtió en mucho más que una experiencia deportiva. Casa de Campo Resort & Villas, en La Romana, República Dominicana, volvió a recibir a algunos de los principales talentos jóvenes de América Latina y el Caribe con motivo de la segunda edición de la LAAC Academy, una iniciativa impulsada por el Latin America Amateur Championship como parte de su compromiso con el desarrollo del golf amateur en la región.

Durante esos días de trabajo intensivo, los jugadores participaron de un programa integral de entrenamiento diseñado para potenciar distintas áreas de su juego y brindarles herramientas de alto rendimiento dentro y fuera del campo. La edición 2026 reunió a Matías Calderón (Guatemala), Eduardo Marín (Nicaragua), Andrés Martínez (Venezuela), Marco Samour (El Salvador), Malaquías Vargas (Honduras), Tomás Del Grosso (Panamá), Juan Cruz Esmoris (Uruguay), Kemari Morris (Jamaica), Matías Monasterio (Bolivia), Waldo Aguasvivas (República Dominicana), Andrés Duisberg (Chile) y Diego Albuja (Ecuador).

El programa combinó sesiones técnicas, trabajo en campo, entrenamiento físico, preparación mental, estrategia de juego y espacios de convivencia entre jugadores. El objetivo fue ofrecer un entorno de crecimiento deportivo y personal para jóvenes que aspiran a competir al más alto nivel amateur internacional.

El equipo de coaches estuvo integrado por Hernán Rey, a cargo del trabajo de swing; Andrés Echavarría, enfocado en course management y juego corto; Santiago Garat, responsable del área de putting; y Miguel Ordóñez, como asesor especial. Además, esta segunda edición incorporó nuevas áreas de trabajo con Iván Tcherkaski, psicólogo deportivo, y Manuel Álvarez, fisioterapeuta, reforzando el enfoque integral del programa.

El programa integral de entrenamiento buscó potenciar distintas áreas de su juego y brindarles herramientas de alto rendimiento dentro y fuera del campo. (Foto: LAAC)

Uno de los grandes diferenciales de la semana fue la posibilidad de entrenar y competir en las instalaciones de golf de Casa de Campo, considerado uno de los destinos de golf más prestigiosos del mundo. Los jugadores pudieron trabajar en el Golf Learning Center, un centro de entrenamiento de primer nivel equipado con tecnología avanzada, áreas de práctica, espacios para el desarrollo del juego corto y herramientas diseñadas para la mejora de golfistas de alto rendimiento.

La experiencia también incluyó la posibilidad de disfrutar de los campos diseñados por Pete Dye dentro del resort, con especial protagonismo de Teeth of the Dog, el icónico recorrido frente al mar Caribe que reabrió recientemente tras la restauración más importante de su historia. La renovación del campo, liderada por Jerry Pate Design, permitió preservar fielmente la visión original de Dye.

“Nos honra que Casa de Campo haya sido seleccionada una vez más como sede del programa LAAC Academy. Esta importante alianza refleja nuestro compromiso continuo con el desarrollo del golf en toda la región, brindando a los jóvenes jugadores la oportunidad de vivir la experiencia de jugar en Teeth of the Dog y en los demás campos diseñados por Pete Dye. Estamos agradecidos de trabajar junto al equipo del LAAC y de poner a disposición nuestro TrackMan Golf Learning Center para seguir apoyando la mejora de su rendimiento y ayudarlos a llevar su juego al siguiente nivel”, comentó Jason Kycek, Vicepresidente Senior de Ventas y Mercadeo Corporativo de Casa de Campo Resort & Villas.

El programa combinó sesiones técnicas, trabajo en campo, entrenamiento físico, preparación mental, estrategia de juego y espacios de convivencia entre jugadores. (Foto: LAAC)

LAAC Academy forma parte del espíritu que dio origen al Latin America Amateur Championship, creado por The R&A, el Masters Tournament y la USGA para impulsar el crecimiento del golf en América Latina y el Caribe. A través de iniciativas como esta, el LAAC continúa ampliando su impacto más allá del campeonato, generando oportunidades concretas de formación para las nuevas generaciones de golfistas de la región.

En tanto, Mark Lawrie, Regional Managing Director de The R&A para Latinoamérica y el Caribe, señaló: “Estos días que pude compartir en Casa de Campo con los coaches y jugadores invitados a la segunda edición de la LAAC Academy fueron realmente un placer. Todos trabajaron con mucho empeño, en un ambiente alegre y divertido, pero a la vez muy enfocados. Creo que fue una semana inolvidable para todos estos chicos provenientes de países donde el golf enfrenta mayores desafíos de desarrollo, a quienes buscamos apoyar a través de esta experiencia creada hace dos años”.

Con Casa de Campo como sede, la segunda edición de la LAAC Academy reafirmó el valor de crear espacios de aprendizaje, competencia y convivencia para los mejores talentos amateurs latinoamericanos.