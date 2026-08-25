Doce jugadores de distintos países de América Latina y el Caribe participaron de una nueva semana de entrenamiento, aprendizaje y desarrollo en Casa de Campo Resort & Villas. (Foto: LAAC)
Doce jugadores de distintos países de América Latina y el Caribe participaron de una nueva semana de entrenamiento, aprendizaje y desarrollo en Casa de Campo Resort & Villas. (Foto: LAAC)
Por Redacción EC

Para doce jóvenes golfistas una semana en República Dominicana se convirtió en mucho más que una experiencia deportiva. Casa de Campo Resort & Villas, en La Romana, República Dominicana, volvió a recibir a algunos de los principales talentos jóvenes de América Latina y el Caribe con motivo de la segunda edición de la LAAC Academy, una iniciativa impulsada por el Latin America Amateur Championship como parte de su compromiso con el desarrollo del golf amateur en la región.