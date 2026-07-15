Por Carlos Maury Escalante

En un siglo marcado por el aumento de la esperanza de vida, el gran desafío de la sociedad no es solo la longevidad, sino la preservación de la integridad mental. La demencia es una de las condiciones más temidas, pues despoja a las personas de su sentido del «yo» y convierte a los seres queridos en extraños. Ante este panorama, la sugerencia no busca masificar el ajedrez competitivo, sino promoverlo como una intervención cognitiva preventiva; su valor real radica en esa capacidad única para optimizar la salud cerebral y retrasar los efectos del envejecimiento mental.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.