Por Redacción EC

El IPD informó que se encuentra en la etapa final de los trabajos de recuperación del campo del Estadio Nacional, con el objetivo de garantizar el retorno del fútbol en condiciones óptimas. La entidad detalló que las labores responden a un plan técnico orientado a mejorar tanto el gramado como las instalaciones del recinto.

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