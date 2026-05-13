El IPD informó que se encuentra en la etapa final de los trabajos de recuperación del campo del Estadio Nacional, con el objetivo de garantizar el retorno del fútbol en condiciones óptimas. La entidad detalló que las labores responden a un plan técnico orientado a mejorar tanto el gramado como las instalaciones del recinto.

Según el comunicado oficial, las acciones ejecutadas se realizaron conforme a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, cuyo informe fue publicado en abril. A partir de ello, el IPD implementó un cronograma de trabajo que ha sido cumplido en su totalidad para asegurar estándares adecuados en beneficio de los deportistas y la ciudadanía.

En esa línea, el organismo precisó que actualmente los avances en la recuperación del campo alcanzan casi el 100%, lo que permitiría que el coloso del José Díaz esté listo en el corto plazo. Este progreso es resultado de una planificación estructurada y supervisada, que busca evitar inconvenientes en el uso del principal escenario deportivo del país.

Finalmente, el IPD destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su actual gestión, liderada por Sergio Ludeña Visalot, para garantizar una infraestructura deportiva de calidad. Asimismo, reafirmó su misión de promover el deporte a nivel nacional, respetando la normativa vigente y bajo un enfoque de integridad institucional.