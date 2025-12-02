Luego de la ola dorada de medallas para Perú en los Bolivarianos en Punta Rocas, el Mundial Junior ISA llega con fuerza acompañado por nuestros 12 mejores surfistas juveniles, quienes buscarán a demostrar por qué el país es cuna de campeones mundiales de tabla.

Desde el 5 al 14 de diciembre se llevará a cabo el ISA World Junior Championship, el torneo juvenil de surf más importante del mundo, en Punta Rocas. El torneo inicia por todo lo alto con un récord histórico: 57 países inscritos y más de 400 deportistas en competencia.

Cada nación podrá presentar a sus 12 mejores surfistas junior. Las categorías estarán divididas en U18 hombres y mujeres, y U16 hombres y mujeres.

Los países participantes son: Angola, Argentina, Australia, Barbados, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Taiwán, Colombia, Costa Rica, República Checa, República Dominicana, Ecuador, Inglaterra, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Guatemala, Hawái, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Lituania, México, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Rumania, Arabia Saudita, Santa Lucía, Escocia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Tahití, Tailandia, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Ucrania, Vanuatu y Venezuela.

Este torneo regresa al Perú después de 14 años, recordando que la última edición se disputó en 2011 en Punta Hermosa. En esa ocasión, Cristóbal de Col se coronó campeón mundial junior en la categoría U18.

Las entradas para el Mundial Junior ISA en Punta Rocas estarán disponibles desde este 02 de diciembre a través de Joinnus y Yape.