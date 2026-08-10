El PRO Interclubes de Pádel cerró una edición histórica con más de 260 parejas, 20 clubes y más de 13 sedes de competencia. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)
El PRO Interclubes de Pádel cerró una edición histórica con más de 260 parejas, 20 clubes y más de 13 sedes de competencia. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)
/ CBM NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO
Por Redacción EC

El pádel peruano sigue ganando terreno y acaba de sumar un nuevo hito. El PRO Interclubes de Pádel 2026 culminó después de seis días de competencia y se consolidó como el torneo por clubes más grande realizado hasta la fecha en el país, con más de 260 parejas, 20 clubes y más de 13 sedes de competencia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.