El pádel peruano sigue ganando terreno y acaba de sumar un nuevo hito. El PRO Interclubes de Pádel 2026 culminó después de seis días de competencia y se consolidó como el torneo por clubes más grande realizado hasta la fecha en el país, con más de 260 parejas, 20 clubes y más de 13 sedes de competencia.

La magnitud del campeonato también se reflejó en su alcance geográfico. Clubes de Lima y distintas regiones del Perú participaron en una competencia que reunió a deportistas de Arequipa, Tacna, Piura, Chiclayo, Ica y Lima. Así, el torneo llevó el espectáculo del pádel a múltiples escenarios y permitió que comunidades con distintas historias compartieran un mismo objetivo: competir por el título y defender los colores de sus clubes.

El desafío, además, no terminó con la entrega de los trofeos. Los campeones de las distintas categorías obtuvieron el derecho de representar al Perú en el Panamericano de Clubes Federados, que se realizará en República Dominicana. Los representantes provenientes de Lima, Arequipa y Tacna tendrán ahora la oportunidad de llevar la bandera blanquirroja a una competencia internacional y medirse ante los mejores clubes del continente.

Los campeones de las distintas categorías obtuvieron el derecho de representar oficialmente al Perú en el Panamericano de Clubes Federados, que se realizará en República Dominicana. (Foto: César Bueno @photo.gec) / CBM NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

En total, participaron Adidas X3, Bohemia Pádel, Lima Golf Club, One Pádel, Central Pádel de Tacna, Club Marbella de Piura, Volcán Pádel de Arequipa, Pádel Center, Club Pádel Tenis Villa, Top Pádel, Jockey Club del Perú, Pádel Nation, PPA Sports, Larena Chiclayo, Club Pádel Lima, Lima Cricket & Football Club, Club Árabe Palestino, Mad Pádel, Más Pádel, Ica Pádel Club y Pádel Arena.

Con más de 260 parejas, el PRO Interclubes estableció un nuevo récord de participación para una competencia de pádel de estas características en el país. La cobertura audiovisual y transmisión a través de Movistar, además de la participación de El Comercio y Depor, contribuyeron a acercar este deporte a una audiencia cada vez más amplia.

La jornada final del torneo se realizó en el Pádel Arena de Surco. (Foto: César Bueno @photo.gec) / CBM NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

El crecimiento del torneo también fue posible gracias al respaldo de empresas y marcas que apostaron por el desarrollo del pádel peruano. Como marcas principales y aliados participaron PRO, El Comercio, Dilyte, JMT Outdoors, San Mateo, REVA, Depor, Nix Media, Dorado Bet y Heineken 0.0, junto con Xtreme Grip, Kai-To, Dahood, Pádel House, Arajet, Volt, Hey Fit, Wayre, E Travel Assist, Flor de Caña, Neurofuncional, IP, MAPFRE, Mazomayo, Las Margaritas, AGA Beauty y Libertá.

El PRO Interclubes nació con el propósito de conectar al pádel peruano, generar competencia entre clubes y abrir nuevas oportunidades para los deportistas nacionales. Esta edición deja un récord de participación, nuevos campeones y un precedente para el futuro de la disciplina en el país. Ahora, los representantes de Lima, Arequipa y Tacna tendrán un nuevo desafío: llevar al Perú a lo más alto en el Panamericano de Clubes Federados.