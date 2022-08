Su pasión por el jiu-jitsu fue tan grande que en el 2017, Joaquín decidió dejar todo en el Perú y mudarse a Miami para dedicarse de manera profesional y tiempo completo a su carrera como peleador. “Vendí mi auto, algunas cosas que tenía y me mudé, con el simple hecho de seguir mi sueño: entrenar jiu-jitsu y competir”, afirma sin arrepentimientos. Una decisión que tomó tras ser campeón nacional muchas veces. Tras alcanzar el cinturón marrón se dio cuenta de que era hora de pasar al siguiente nivel.

Joaquín Torres entrenando en su academia Fight Sports. (Foto: archivo personal)

“Siempre he sido una persona competitiva. Ya había venido a Miami a entrenar y competir varias veces y supe que esta era mi oportunidad”. Joaquín sabía que para convertirse en el mejor tenía que estar en la meca del jiu-jitsu y hoy por hoy Estados Unidos se ha convertido en el país donde se encuentra el nivel más exigente de esta disciplina a nivel mundial. Miami y California son los epicentros.

Pero la historia de Joaquín empezó mucho antes. Fue su tío -el hermano de su mamá- quien lo animó a practicar MMA cuando estaba en la secundaria. “Muchos años hice boxeo, pero por motivos de una lesión no pude seguir hasta que me dijeron que que probará con el jiu-jitsu”. Nunca imaginó que esa decisión cambiaría todo su mundo y que tal vez de no haberla tomado hoy no estaría donde se encuentra.

Con la presea dorada en el Orlando Summer Open 2022. (Foto: archivo personal)

En Miami, Joaquín siguió entrenando en la academia Fight Sports, donde curiosamente también entrena la peruana, campeona mundial Leilali Bernales. Hoy, como cinturón negro, el deportista nacional dedica sus días a prepararse y entrenar ya sea para torneos o peleas pactadas. “Siempre estoy listo. Tengo un nivel constante de entrenamiento para estar preparado para lo que venga”.

Joaquín es uno de los muchos latinoamericanos que han llegado hasta Estados Unidos para dedicarse profesionalmente al jiu-jitsu. La IBJJF es la federación más grande de este deporte que organiza los campeonatos más importantes, por lo que estar allá era crucial para que la carrera del peruano prosperara. “El hecho de que más peleadores vengan a Estados Unidos ha hecho que el nivel se concentre aquí. Si quieres ser el mejor tienes que estar acá”, dice con mucha seguridad. Brasil, Perú, Argentina y Ecuador son los países con mejor nivel de jiu-jitsu de Sudamérica.

En competencia en el IBJJF International Orlando Summer Open 2022. (Foto: archivo personal)

Con los años Joaquín se ha ido haciendo un nombre en el jiu-jitsu. Actualmente compite en la categoría de cinturón negro hasta 94kg con kimono y se ha cruzado con muchos rivales. “Parte importante de la preparación antes de una pelea es estudiar al rival. Si es una persona con la que ya has peleado conoces el juego. Pero si no, buscas videos, redes y te das cuenta la forma en la que entrena”, comenta con seriedad.

Al ser un deporte de contacto que implica mucho uso de la fuerza y concentración, el peruano nos cuenta que, pese a que hay torneos casi todos los fines de semana, él prioriza los campeonatos grandes y trata de competir una vez al mes. A esto se le suman los gastos de estadía, inscripciones y viajes que debe cubrir para cada competición. “Si bien tengo sponsors para los kimonos y la suplementación, lo demás debo cubrirlo yo”, cuenta Joaquín, para quien en un futuro a mediano plazo el jiu-jitsu podría convertirse en deporte olímpico por la gran popularidad que está ganando.

Con la medalla de plata del Campeonato Panamericano de Jiu-Jitsu 2022 en Miami. (Foto: archivo personal)

Hace dos semanas, Joaquín se colgó la medalla de oro en el Orlando Open. Y en abril de este año obtuvo la presea plateada en el Panamericano de Miami. Ahora, con una leve lesión en el codo, el peruano se prepara para el Mundial donde peleará el 1 de setiembre en Las Vegas. “Creo que este será el torneo más difícil que voy a tener este año. Tengo hasta ahora 35 rivales en mi división, pero voy con las mejores expectativas como siempre”, sostiene.

Estar lejos de su familia es difícil, pero el atleta peruano sabe que cuenta con su apoyo y no quiere decepcionarlos. Cada triunfo es para ellos. “Lo arriesgué todo, me ha ido bien y soy feliz”, asegura. Para Joaquín, el jiu-jitsu es un deporte como ningún otro. “Es el único deporte que te da familia”, dice emocionado. Gracias a sus esfuerzos y sacrificios se ubica en el sexto lugar del ranking mundial y su meta es llegar al número 1 y poner al Perú en lo más alto. Joaquín Torres es el vivo ejemplo de que vale la pena luchar por los sueños. “No tengan miedo. Los peruanos tenemos mucho que dar en este deporte”, sentencia. Palabra de campeón.