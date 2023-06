El campeonato de peso Ligero del BKFC estará en juego este viernes 23 de junio por la noche en una transmisión en vivo desde el Hard Rock de Hollywood, Florida, para los suscriptores de Star+, con la promesa de que el encontronazo entre el monarca Luis Palomino (8-0), considerado el mejor libra por libra del serial, y el aspirante James Lilley (8-0-1), se sacarán chispas a más no poder.

También como parte del BKFC 45 en Star+, Jake Bostwick y Érick Lozano se enfrentarán en la división de los Semicompletos, mientras que Howard Davis le hará los honores a Eduardo Rafael Peralta en los pesos Plumas, y también Rene.

Rodriguez medirá fuerzas con James Dennis en los Welter, con la promesa de dejar bien caliente el ring a los máximos protagonistas de la función.

BKFC 45 - En VIVO por Star+ viernes 23 de junio Desde el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Hollywood, Florida, EE.UU. 21:00 ARG/URU - 20:00 BOL/CHI/PAR/VEN - 19:00 COL/ECU/PER Luis Palomino (Perú) vs. James Lilley (Gran Bretaña) Jake Bostwick (EE.UU.) vs. Erick “El Travieso” Lozano (EE.UU./México) Stephen Townsel (EE.UU.) vs. Dillon Winemiller (EE.UU.) Rene Rodriguez (EE.UU.) vs. James Dennis (EE.UU.) Howards Davis (EE.UU.) vs. Eduardo Peralta (México) Bryan Duran (Cuba) vs. Gilberto Aguilar (México) Mike Lee (EE.UU.) vs. Drew Nolan (EE.UU.)

Acerca de Star+

Star+ es un servicio de streaming de entretenimiento general y deportes lanzado en 2021 en América Latina, y complementario pero independiente del servicio Disney+ en esta región. El servicio es el hogar del estreno exclusivo de series de televisión y películas de entretenimiento general de los estudios de contenido de The Walt Disney Company, incluidos Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, Star Original Productions, National Geographic Original Productions y más, así como el servicio de streaming de deportes en vivo. Desde dramas hasta comedias (incluidas todas las temporadas de Los Simpson) y thrillers para adultos, Star+ también cuenta con estrenos exclusivos de programación original de la marca de entretenimiento general Star, junto con una colección de producciones originales de Latinoamérica, y la transmisión en vivo de eventos de música y culturales de relevancia para las audiencias de la región. Visite www.starplus.com para obtener más información sobre el servicio y sobre Combo+, la competitiva oferta comercial que pone a disposición la suscripción a Star+ y a Disney+, plataformas independientes entre sí, a un precio único y atractivo que da acceso a la más amplia propuesta en streaming con entretenimiento para todas las edades.