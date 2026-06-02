Diego Elías continúa demostrando por qué es uno de los máximos referentes del squash mundial. El deportista peruano clasificó a los cuartos de final del British Open tras imponerse con claridad sobre el egipcio Youssef Soliman en un encuentro que duró apenas 25 minutos. El vigente campeón del torneo mostró superioridad desde el inicio.

El denominado ‘Puma Andino’ arrancó el compromiso con un nivel muy alto y rápidamente tomó el control del partido. El primer juego terminó con un contundente 11-3 a favor del peruano, reflejando la diferencia que mostró dentro de la cancha.

Diego Elías venció con autoridad a Jeremías Azaña y sueña con el título mundial. Foto: @PSASquashTour/X

En el segundo parcial, cuando Elías ya lideraba 3-0, el partido tomó un giro inesperado: Youssef Soliman, ubicado en el puesto 12 del ranking mundial, tuvo que retirarse debido a problemas físicos, decretando automáticamente el triunfo del peruano.

Diego Elías mantiene intacto su objetivo de defender el título

La clasificación mantiene vivo el principal objetivo del squashista nacional: retener la corona obtenida en la edición pasada del British Open.

PUEDES VER: Diego Elías cayó ante Mostafa Asal en la semifinal del Mundial de Squash 2026

El peruano llegó a Birmingham como uno de los grandes favoritos y, hasta el momento, viene cumpliendo con las expectativas. En su estreno en el certamen ya había dejado buenas sensaciones tras superar al francés Baptiste Masotti.

Ahora, Diego Elías espera conocer a su próximo rival. El peruano enfrentará en cuartos de final al ganador del duelo entre el egipcio Mohamed Zakaria, octavo del ranking mundial, y el colombiano Juan Vargas, ubicado en el puesto 31 del mundo.

VIDEO RECOMENDADO