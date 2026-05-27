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Resumen

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Con apenas 20 años, el prodigio uzbeko arrasa en el Torneo de Candidatos 2026 y sella un choque histórico contra el campeón mundial Dommaraju Gukesh. (Foto: Agencias)
Con apenas 20 años, el prodigio uzbeko arrasa en el Torneo de Candidatos 2026 y sella un choque histórico contra el campeón mundial Dommaraju Gukesh. (Foto: Agencias)
Por Carlos Maury Escalante

Por sus características históricas bélicas, los cambios dinásticos en ajedrez suelen ser anunciados por un ruido ensordecedor y no por un rumor sibilante. Su consumación geopolítica y táctica ha acaparado la atención global. Javojir Sindarov, Gran Maestro uzbeko de 20 años de edad, ha ganado con autoridad el reciente Torneo de Candidatos en categoría absoluta y ha clasificado matemáticamente para el trono del ajedrez clásico una ronda antes de finalizar el torneo.