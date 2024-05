Han pasado menos de dos años desde que ganó en los últimos Juegos Odesur y está enfocado en la Olympic Qualifier Series (OQS), los clasificatorios de deportes extremos en Shanghái y Budapest. Ahora trata de llegar a sus primeros Juegos Olímpicos: tocar el cielo sobre cuatro ruedas, mantener los pies en la tabla y asumir el mayor desafío de su corta carrera.

En China y Hungría coincidirá con Angelo Caro y figuras de la talla de Nyjah Huston, Gustavo Ribeiro, Aurelien Giraud, Yuto Horigome, Kevin Hoefler, Jagger Eaton, Yukito Aoki y Shane O’Neill. En otro nivel.

El street de Deyvid viene de Los Olivos, donde todavía reside, y de San Martín de Porres. De pedir monedas en los semáforos junto a otros skaters de la zona. De ingeniárselas para domar las calles, gradas y parques de esos distritos, con lo quedó de una lija, sin los rodajes completos o usando zapatillas para jugar fútbol. De tener que demostrarse a sí mismo que puede vivir del skate, ser el orgullo de su familia y de su barrio.

“El mayor desafío ha sido la economía”, recuerda en entrevista para este Diario antes de dejar el país. Su madre quería que estudie una carrera y eso implicaba dejar de entrenar. Se dijo a sí mismo “puedo lograr algo, sé que puedo vivir de esto”. Y el tiempo le dio la razón. “Lo demostré con hechos, no solamente con palabras”, nos señala orgulloso.

“Se me han abierto muchas puertas. Mi vida se ha vuelto más disciplinada. Siempre soñé con ir a competencias internacionales y ahora me da mucha felicidad que podamos llegar por la Federación. Antes no podía financiarme los viajes. Conocemos otros países, patinamos con los pro que hemos conocido por redes. Competimos contra ellos y vamos mejorando”, comenta durante una pausa a sus prácticas en la sede Legado de Costa Verde.

Nuestro representante es consciente que el skate ha ganado el reconocimiento que merece desde Tokio 2020, en 2021, cuando se volvió olímpico. “Ahora lo valoro más. Hace un tiempo pensé dejarlo. Estoy más que motivado. Es más que un deporte. Es parte de mi vida, es mi trabajo. Solo quiero salir adelante, representar a mi Perú, llenar de orgullo a mi familia y a mí mismo”, asegura.

"A los que empiezan en el skate les diría que nunca se rindan. Van a haber muchas piedras en el camino. Sean perseverantes, que va a ser parte de su vida" Deyvid Tuesta | Skater peruano, medalla de oro en los Juegos Odesur Asunción 2022

Sin embargo, nunca olvida qué lo cautivó de este deporte. “El skate es una forma de expresar mis sentimientos. Las cosas que no hablo tanto, las expreso patinando”.

Y lo que habla lo dice en rima. “En mis tiempos libres estoy improvisando solo en mi casa, a veces con mis amigos. También doy clases de skate. Son cosas que me mantienen la mente ocupada y dentro del rubro. Porque para mí el freestyle es arte urbano igual que el skate. Cada persona tiene su forma de expresarse y en el skate igual. Cada uno tiene su manera de patinar, su estilo, como en las batallas de rap”.

“Ha sido muy duro todo este camino”, admite Deyvid, quien superó una lesión en el tobillo que le trajo problemas el año pasado, luego de competir en Dubái, Roma, Lausanne y Tokio por el Tour Mundial. “Ahora espero llegar a una final y quedar entre los mejores”.

En unos días, volverá a repetir el mismo ritual: practicar los trucos que ha preparado sobre el piso, como si tuviera al frente los rieles, escaleras y muros del skatepark de turno. “Los encajo en el suelo imaginariamente. También me pongo un poco de música, me concentro, voy de un lado para el otro, pienso en dar lo mejor de mí y voy por todo”. Luego está preparado para buscar la serie soñada y colocarse de pie las veces que sean necesarias. Es libre.





¿Cómo clasifican Tuesta y Caro a París 2024?

El sistema de puntuación en el skate se divide en tres partes: los resultados de competiciones anteriores y los resultados de los torneos de la Olympic Qualifier Series de Shanghái y Budapest. Las participaciones en el Tour Mundial tienen un tercio de los puntos, mientras que los dos tercios restantes se repartirán en los clasificatorios de China y Hundría, respectivamente. La suma de los puntos en todas las competiciones definirá la clasificación final de los skaters a París 2024.

La Serie de Clasificación Olímpica se Shanghái se disputará en el Huangpu Riverside del 16 al 19 de mayo. Un mes más tarde, del 20 al 23 de junio, se cerrarán los clasificatorios en el en el Ludovika Campus de Budapest. Angelo Caro y Deyvid Tuesta son los representantes peruanos en ambas competencias.

World Skateboarding Ranking Paris 2024

1. Sora Shirai (Japón) - 182.553 puntos

2. Nyjah Huston (USA) - 181.726 puntos

3. Gustavo Ribeiro (Portugal) - 166.900 puntos

4. Aurelien Giraud (Francia) - 150.172 puntos

5. Kairi Netsuke (Japón) - 147.835 puntos

6. Ginwoo Onodera (Japón) - 125.693 puntos

7. Yuto Horigome (Japón) - 106.120 puntos

8. Richard Tury (Eslovaquia) - 108.039 puntos

9. Kelvin Hoefler (Brasil) - 86.873 puntos

10. Toa Sasaki (Japón) - 79.687 puntos

26. Deyvid Tuesta (Perú) - 24.839 puntos

30. Angelo Caro (Perú) - 16.404 puntos