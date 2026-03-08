Se luce en otra faceta: como empresaria y creadora de una plataforma de surf regional en el Perú. Sofía Mulanovich profundiza sobre el Surf Fest Pro League, una plataforma a su nombre, con tres fechas: del 5 al 8 de marzo en la Costa Verde, del 8 al 11 de octubre en Talara (Piura) y del 10 al 13 de diciembre en Punta Hermosa. En una entrevista con DT El Comercio, la doble campeona Mundial WSL e ISA habla de la organización del campeonato, el propósito del torneo y el legado que busca dejar en el deporte. “Yo quiero una liga con estructura, una plataforma para que los surfistas de toda la región puedan seguir con el deporte y las futuras generaciones vean que sí se puede vivir de esta disciplina, y que siga su pasión”.

-Hola, Sofía, bienvenida al cuarto episodio de Jugamos como Nunca sin filtro de El Comercio. Ahora estás en un nuevo emprendimiento, en una nueva etapa como empresaria a tus 42 años. Cuéntanos, ¿cómo nace esta idea de tener una liga profesional con tu nombre?

La idea nace hace como más o menos cuatro meses. Siempre he sentido que el surf peruano tiene todo: tenemos olas buenísimas y constantes por todo el litoral peruano, tenemos talento, hemos sido campeones mundiales por equipo bastantes veces, tenemos campeones mundiales individuales, siempre estamos trayendo medallas al Perú, etc. También tenemos una historia alucinante con el caballito de Totora. La verdad, lo tenemos todo y sentí que era el momento de crear una plataforma en donde haya muy alto nivel competitivo, donde haya una plataforma para que los suscriptores tengan exposición y que sea algo que tenga continuidad, que tenga estructura. Así es como nace la liga.

-¿En qué momento dijiste -dentro de lo que es el circuito- ‘esto lo tengo que hacer yo’?

La idea nació pensando en un circuito nacional, pero luego se me se me dio la oportunidad de poder unirme al ALAS, que es el circuito más grande de Latinoamérica o uno de los más grandes de Latinoamérica. Es un circuito que está aliado también al ciclo olímpico. Todo el circuito ALAS tiene un pase directo a los Panamericanos. Al toque, me di cuenta que la liga iba a ser mucho más mucho más grande. Con esta oportunidad, puedes clasificar a los Panamericanos. También que se vienen las Olimpiadas después y definitivamente dije: “No, de todas maneras”. Aparte creo que también los surfistas acá necesitamos ese roce internacional. Es por eso que decidimos este tener el aval del Alas, que es el Alas Global Tour y estamos felices con esa decisión.

-Has estado en los tours más importantes del mundo en el surf, ¿cuánto tiempo vienes queriendo desarrollar esta idea?

La verdad, yo he estado en los tours más importantes del mundo por muchísimos años de mi vida, casi 13 a 15 años en los tours mundiales. He visto mucho, ¿no? He visto cómo se desarrolla el deporte, he visto cómo se desarrolla la industria. Como un niño con talento se vuelve en un surfista de élite y tengo mucha experiencia. Es por eso que sentí que, de alguna manera podía tomar esa experiencia que tengo y crear una plataforma para poder ayudar a los surfistas peruanos, a los surfistas de la región y crear una liga así. Esperemos tenga continuidad, que tenga bastante impacto y que sea superpositivo para toda la región, especialmente para acá para Perú.

-Hablando del Perú, ¿dé que manera esta liga pretender revolucionar el mercado? ¿Cómo quieres que esta liga se vea reflejada?

No es solo un campeonato aislado, quiero que sea una liga. Es una liga de tres eventos con el sueño de que sean más a futuro. Sin embargo, lo que buscamos es que se promueva un surf de alto rendimiento, que también busca ayudar a los juniors, a las categorías de niños, que también estén compitiendo con los grandes, que vean cómo compiten los grandes para que también ellos se motiven a seguir con el deporte, En nuestros eventos, también queremos promover el estilo de vida que es el surfing. Al final el surfing, no solo es dentro del agua, también es fuera. Tenemos un estilo de vida superbonito, conectado con la naturaleza, muy conectado a al mar, al arte, a la música y eso también queremos este hacer, ¿no? Eso queremos en nuestros eventos.

-Ahora, ¿cómo te has visto ahora en la faceta de empresaria?

Me gusta bastante. Felizmente también tengo un buen equipo y cuento con bastante apoyo. Muy agradecida con Yape, que ha entrado como como sponsor oficial de del evento. Eso es lo que más necesitamos, para poder sacar adelante proyectos así y que esté tan ligado al deporte. Es increíble, ¿no? También, vienen los Panamericanos, las Olimpiadas, se vienen cosas increíbles acá por el Perú y yo creo que es el momento preciso para hacer este tipo de proyectos.

Sofia Mulanovich, el 20 de noviembre del 2004 fue coronada en el World Championship Tour. (Foto: Difusión)

-Y si bien, por ejemplo, cuentas como que hace unos meses atrás te vino la idea, imagino que, en ese proceso, ¿cuándo te dijiste ya no hay vuelta atrás, ¿no? Tiene que salir sí o sí.

Bueno, cuando ya me junté con mi equipo, teníamos todas estas ideas claras. Teníamos mucha pasión, mucho amor por el mar, por el surfing y por nuestro Perú. Dijimos: “Vamos con todo, Vamos con todo, es la única manera”. Y, bueno, salimos a buscar aliados, entre ellos Yape, que es el sponsor oficial. También tenemos a Geely, a Alacena, Equans, Salchichería Alemana, Red Bull, tenemos varios sponsors que nos están apoyando y creo que eso es lo más importante: tener buenos aliados para poder sacar proyectos de esta envergadura para el deporte.

-Dentro de lo que es la logística del torneo, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has afrontado?

El mayor desafío creo que ha sido organizar toda la liga, todo el evento en tan poco tiempo, ¿no? Ahora nuestro primer evento empieza el 5 de marzo, del 5 al 8 de marzo en Punta Roquitas. Estamos muy felices de que sea en Miraflores. Yo tengo mucha bonita historia con Miraflores. Siempre, después del colegio, iba a entrenar ahí a Punta Roquitas y, bueno, nos hemos unido con la Municipalidad de Miraflores para hacer este evento posible. Y, yo creo que más que nada eso, el tiempo. Todo lo hemos hecho en poco tiempo, pero felizmente -como te digo cuento- con un equipo de primera clase y todos estamos metiéndole con bastante fuerza.

-¿Qué ha sido más difícil para ti? ¿Competir o organizar un evento de tal magnitud?

Yo creo que esto es nuevo para mí. Esto es nuevo para mí y, a veces, soy un poco extremista, un poco apasionada con las cosas que me gustan y esto es un proyecto que me encanta. Entonces, este, sí, a veces tal vez soy un poquito como que me despierto a las 8 y ya estoy mandando mensaje, me voy a dormir a las 8, sigo mandando mensajes (risas).

Me apasiona lo que estoy haciendo y tal vez eso es la diferencia con cualquier otro trabajo que haya haciendo estaba haciendo últimamente, que no esté tan relacionado con el mar. Hay que tratar a veces de tomar las cosas un poco más con calma, ¿no?

-Para ti, ¿qué ha sido lo más retante en este proceso?

Tratar de manejar un poco mi ansiedad, sabiendo que el primer evento es muy pronto. Ir paso a paso, estoy aprendiendo a hacerlo. Yo creo que en el deporte cuando eres uno nomás compitiendo es distinto, es tu resultado y pierdes o ganas, trabajas en el equipo con tus coaches, pero cuando tú estás en el agua, eres tú y tus decisiones. Pero cuando trabajas con un equipo más grande, ese control tienes que dejarlo a veces, tienes que apoyarte en tu equipo. Entonces, yo creo que esa es la diferencia que ahora estoy aprendiendo, un poquito a manejar eso.

-¿Qué es lo que quisieras replicar de los grandes torneos en una liga que lleva tu nombre?

Lo que me gustaría es que sea un campeonato con muy alto nivel competitivo, que los surfistas tengan bastante roce internacional, que estén muy las buenas olas, que haya buen performance, pero también me gustaría también exponer ese otro lado el surfing. El surfing es otro estilo de vida. Por eso, también invitamos a toda la gente que nos está viendo que del 5 al 8 de marzo en Punta Roquitas. Vayan, que va a ser un evento superlindo para todos, para la familia, va a haber ser fin de alto nivel, pero también diversión de alto nivel, vayan y los esperamos.

-El campeonato arranca con tres fechas en este año, ¿aumentarán más en 2027?

Yo creo que todo depende de lo que pase. La idea sí es ir creciendo, pero tampoco bajar la calidad. Queremos ir viendo cómo se van dando los eventos. Estamos metiéndole muchas ganas, pasión, metiéndole con todo este primer evento y esperemos que esto sea una habitud a lo que se viene y que esto crezca, por el bien de todos.

-¿Qué consideras que es necesario que qué le hace falta más al surf peruano?

Yo creo que hay buenos eventos, definitivamente hay buenos eventos, pero es un evento chévere y ahí termina. Buscamos continuidad con nuestra liga. Tener. por lo menos. tres a más eventos al año donde se pueda repartir buenos premios, donde los chicos -a veces- no tienen la oportunidad de viajar tanto afuera porque cuesta un montón de plata. Entonces queremos traer esos eventos que ofrecen bastante retorno, bastante plata para que también se puedan quedar en su casa y vivir un poco más de lo que les gusta, que es el deporte del surfing.

-En cuanto a los jóvenes, ¿qué impacto quieres lograr en ellos?

Yo creo que muchas cosas te entran por la vista. Estar compitiendo con tus ídolos en el mismo evento es algo que te marca. Me acuerdo los primeros eventos cuando yo era chica que traían aquí al Perú, que eran pocos, pero igual me acuerdo. Eso me marcaba. Me marcaba de verlos surfear, me marcaba a ver cómo hacían las cosas en el mar y eso es que lo que también busca esta liga, poder incentivar a las futuras generaciones a seguir con el deporte y que sí se pueden hacer muy buenos eventos aquí en el Perú.

-¿Cómo aseguras la igualdad en la categoría femenina en este torneo?

Sí, repartimos la misma la misma cantidad de premios en todas las finales: mujeres y hombres. En ese sentido, sí tenemos bastante equidad. Generalmente son más hombres que mujeres los que compiten, pero también buscamos seguir promoviendo el surfing femenino, para que en un momento sea igual en cantidad de hombres y mujeres.

-Los premios son creo 80.000 mil dólares en general…

Sí, entre las tres fechas en total.

-¿Qué tendría que pasar para que a final de año digas: “Valió la pena”?

Yo creo que ya vale la pena. Traer eventos grandes en donde se repartan buenos premios, buen dinero ya es algo que vale la pena hacer. Está también la exposición a los atletas, que definitivamente ya me encanta lo que estoy haciendo y yo creo que eso es algo positivo.

-¿Qué legado quieres que el campeonato deje en el Perú?

Yo quiero que sea el inicio de una liga con estructura, que sea una plataforma para los surfistas de toda la región, para seguir con el deporte, y para que, también, las futuras generaciones vean que sí se puede vivir del deporte y que sigan con su pasión.

-Sé que me estoy adelantando mucho, ¿pero ¿cómo miras el surf peruano en 5 años?

El surf peruano está en su mejor momento. Acaban de ser los campeonatos mundiales junior. En Punta Rocas, hemos tenido una subcampeona mundial. Los chicos han estado muy bien en ese evento. Tenemos los panamericanos que se vienen y la última vez que estuvieron los Panamericanos en Punta Rocas, nos llevamos casi todas las medallas de oro.

Luego, se vienen las Olimpiadas. En las últimas, Alonso Correa quedó cuarto y buena sensación para todos nosotros: competimos en las Olimpiadas, representando a Perú. Y es por eso que, yo creo que es el momento de una plataforma, así como como como esta como esta liga.

Tenemos las olas, tenemos la historia, tenemos los campeonatos mundiales y estamos en un muy buen momento para eso. Y que esta plataforma imagino que también cree otras en el camino. Y que esta plataforma también cree otras en el camino. Mientras más campeonatos grandes y con prestigio se hagan en el Perú de surf mejor.

-Finalmente, para concluir, ¿qué mensaje le quieres dejar al Perú?

Super feliz, yo creo que mi país, mi gente, a mí personalmente me ha dado todo y creo que de alguna manera siento que estoy devolviendo también este cariño. A todos los peruanos, a mi país, a mis olas, al hacer este tipo de eventos. Esperamos que crezca, que perdure en el tiempo y que sea el inicio de algo bastante grande y positivo.

-¿Qué sensación sentirías que tengas a un chico o una chica que participe ahora en tu torneo y de acá, no sé, a 10, 15 años lo veas alzándose con una medalla olímpica?

Esa es la idea y me has captado muy bien. Esa es la idea, la idea es eso. Que los chicos se tomen el surfing en serio, que entrenen, que practiquen, que puedan llevar su talento a lo máximo posible y que eso pueda acabar en una medalla olímpica para el Perú. Como te digo, el surfing tiene todo en el Perú, tiene las olas, cada día hay más apoyo y la verdad es que me parece totalmente este válido lo que me estás diciendo, Me parecería que es muy posible que pase.

