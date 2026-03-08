Por Raúl Castillo

Se luce en otra faceta: como empresaria y creadora de una plataforma de surf regional en el Perú. Sofía Mulanovich profundiza sobre el Surf Fest Pro League, una plataforma a su nombre, con tres fechas: del 5 al 8 de marzo en la Costa Verde, del 8 al 11 de octubre en Talara (Piura) y del 10 al 13 de diciembre en Punta Hermosa. En una entrevista con DT El Comercio, la doble campeona Mundial WSL e ISA habla de la organización del campeonato, el propósito del torneo y el legado que busca dejar en el deporte. “Yo quiero una liga con estructura, una plataforma para que los surfistas de toda la región puedan seguir con el deporte y las futuras generaciones vean que sí se puede vivir de esta disciplina, y que siga su pasión”.

