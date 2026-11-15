La emoción se apoderó de Punta Rocas este domingo 15 de noviembre. Entre abrazos, festejos y la alegría de la delegación nacional, Perú aseguró un cupo en surf varones a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 en surf masculino. Este logro llegó tras una destacada participación en el ISA World Surfing Games 2026, torneo que reunió a los mejores exponentes de esta disciplina.

Los resultados de Lucca Mesinas y Miguel Tudela fueron determinantes para alcanzar el objetivo. Mesinas se quedó con la medalla de plata luego de avanzar desde el repechaje y sumar 13.33 puntos en la final, mientras que Tudela obtuvo el bronce con una puntuación de 10.90. A ellos se sumó Alonso Correa, cuyos puntos conseguidos en rondas anteriores también fueron importantes para asegurar la clasificación.

La jornada tuvo como ganador al australiano Ethan Ewing, quien se proclamó campeón mundial con 19.17 puntos y una ola perfecta de 10 unidades que le permitió superar a Mesinas. Sin embargo, el resultado no opacó la celebración peruana: el segundo y tercer puesto de los representantes nacionales desataron la alegría en Punta Rocas.

Con este resultado, Perú tendrá representación masculina en el surf de Los Ángeles 2028 y suma una nueva presencia en el camino olímpico de esta disciplina.

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