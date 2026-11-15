Así celebró el Team Perú Surf el cupo en varones a Los Ángeles 2028. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)
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Así celebró el Team Perú Surf el cupo en varones a Los Ángeles 2028. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)
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    Así celebró el Team Perú Surf el cupo en varones a Los Ángeles 2028. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)

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    Así celebró el Team Perú Surf el cupo en varones a Los Ángeles 2028. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)

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    Así celebró el Team Perú Surf el cupo en varones a Los Ángeles 2028. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)

  • Lucca Mesinas acabó segundo en el ISA World Surfing Games 2026. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)
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    Lucca Mesinas acabó segundo en el ISA World Surfing Games 2026. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)

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    Lucca Mesinas acabó segundo en el ISA World Surfing Games 2026. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)

  • Miguel Tudela finalizó tercero en el ISA World Surfing Games 2026. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)
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    Miguel Tudela finalizó tercero en el ISA World Surfing Games 2026. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)

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    Miguel Tudela finalizó tercero en el ISA World Surfing Games 2026. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)

  • El equipo peruano en acción en el ISA World Surfing Games 2026 desde Punta Rocas. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)
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    El equipo peruano en acción en el ISA World Surfing Games 2026 desde Punta Rocas. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)

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    El equipo peruano en acción en el ISA World Surfing Games 2026 desde Punta Rocas. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)

  • El equipo peruano en acción en el ISA World Surfing Games 2026 desde Punta Rocas. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)
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    El equipo peruano en acción en el ISA World Surfing Games 2026 desde Punta Rocas. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)

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    El equipo peruano en acción en el ISA World Surfing Games 2026 desde Punta Rocas. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)

  • El equipo peruano en acción en el ISA World Surfing Games 2026 desde Punta Rocas. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)
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    El equipo peruano en acción en el ISA World Surfing Games 2026 desde Punta Rocas. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)

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    El equipo peruano en acción en el ISA World Surfing Games 2026 desde Punta Rocas. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)

  • El equipo peruano en acción en el ISA World Surfing Games 2026 desde Punta Rocas. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)
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    El equipo peruano en acción en el ISA World Surfing Games 2026 desde Punta Rocas. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)

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    El equipo peruano en acción en el ISA World Surfing Games 2026 desde Punta Rocas. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)

  • El asutraliano Ethan Ewing se coronó campeón del ISA World Surfing Games 2026. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)
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    El asutraliano Ethan Ewing se coronó campeón del ISA World Surfing Games 2026. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)

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    El asutraliano Ethan Ewing se coronó campeón del ISA World Surfing Games 2026. (Fotos: Fernando Sangama/GEC)

Por Rogger Fernández

La emoción se apoderó de Punta Rocas este domingo 15 de noviembre. Entre abrazos, festejos y la alegría de la delegación nacional, Perú aseguró un cupo en surf varones a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 en surf masculino. Este logro llegó tras una destacada participación en el ISA World Surfing Games 2026, torneo que reunió a los mejores exponentes de esta disciplina.

Los resultados de Lucca Mesinas y Miguel Tudela fueron determinantes para alcanzar el objetivo. Mesinas se quedó con la medalla de plata luego de avanzar desde el repechaje y sumar 13.33 puntos en la final, mientras que Tudela obtuvo el bronce con una puntuación de 10.90. A ellos se sumó Alonso Correa, cuyos puntos conseguidos en rondas anteriores también fueron importantes para asegurar la clasificación.

La jornada tuvo como ganador al australiano Ethan Ewing, quien se proclamó campeón mundial con 19.17 puntos y una ola perfecta de 10 unidades que le permitió superar a Mesinas. Sin embargo, el resultado no opacó la celebración peruana: el segundo y tercer puesto de los representantes nacionales desataron la alegría en Punta Rocas.

Con este resultado, Perú tendrá representación masculina en el surf de Los Ángeles 2028 y suma una nueva presencia en el camino olímpico de esta disciplina.

SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Empezó en el diario El Comercio. Fue redactor y editor del diario El Bocón. Ha sido parte de la Zona Deportiva del Grupo El Comercio, además de pertenecer a Depor y Deporte Total. Con experiencia en medios digitales, escritos, podcast y producción. Fútbol como vida y pasión.
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