Por Redacción EC

El Team Perú que representa el Comité Olímpico Peruano culminó una destacada actuación en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 que se realizó en Senegal, África, del 31 de octubre y culminará con la clausura este 13 de noviembre. Nuestros 15 deportistas compitieron con los mejores atletas de 206 países regidos por el Comité Olímpico Internacional y en su mayoría se posicionaron en los primeros lugares, muy cerca de conseguir una medalla para el país.

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