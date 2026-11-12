El Team Perú que representa el Comité Olímpico Peruano culminó una destacada actuación en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 que se realizó en Senegal, África, del 31 de octubre y culminará con la clausura este 13 de noviembre. Nuestros 15 deportistas compitieron con los mejores atletas de 206 países regidos por el Comité Olímpico Internacional y en su mayoría se posicionaron en los primeros lugares, muy cerca de conseguir una medalla para el país.

En atletismo, el deportista Thiago Goyzueta logró el quinto puesto en la prueba de 2 mil metros con obstáculos rompiendo el récord nacional. El tiempo que hizo el atleta arequipeño fue de 5 minutos, 46 segundos y 79 centésimas (5.46.79), quedando a una centésima de quebrar el récord sudamericano. Rocío Andía quien se ubicaba segunda en la competencia de 5 mil metros marcha, fue separada a la séptima vuelta, volvió a entrar, se ubicó tercera, pero faltando una vuelta los jueces la sacaron de la carrera y de la posibilidad de podio.

En Ciclismo, Haru Quinto se ubicó novena en la prueba de ruta y en contra el reloj culminó en la posición 21 entre 42 competidoras. En Esgrima, modalidad Espada, Astrid Bravo en la ronda inicial ganó 4 de 6 combates y se ubicó entre las 16 mejores. Volvió a ganar y entre las 8 mejores fue eliminada, ubicándose en la quinta posición final. El joven Judoca Yesus Perea luego de una ronda muy difícil terminó en la séptima posición mientras que en Lucha en Playa, Stacy Rodríguez ganó dos combates y perdió uno, no accediendo a semifinales por un punto y terminando en el sexto puesto.

Teo Rubio en Remo se quedó a unos segundos de la ronda final de 18 competidores. Ximena Zapata en Taekwondo tuvo un debut difícil ante la representante local de Senegal y cayó en el inicio. En Skateboarding, Jacen Yactayo cumplió al igual que nuestros deportistas de tenis de mesa, Natzumi Aquije y Samuel Duffoo. En Natación Cielo Moya y Doménico Sotomayor culminaron entre los siete mejores. Nuestros veleristas de Windsurf, Salvador Tenorio y Paula Ledgard culminaron quienes en la general se ubicaron en los puestos 13 y 16 respectivamente entre 25 competidores en Varones y Damas.

Este evento tuvo la presencia del presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, de la secretaria general del COP, María Martínez y de la miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), Cecilia Tait. “Competir en unos Juegos Olímpicos ya es un gran logro para cualquier deportista y más aún si estás en proceso de formación. Agradezco y apoyo el trabajo técnico de las federaciones deportivas nacionales, principal baluarte de estos jóvenes atletas quienes defendieron al Perú en los Juegos Dakar 2026, con un clima diferente al nuestro, pero con esas ganas de elevar nuestros colores a lo más alto. El deporte es muy continuo y seguro pronto plasmarán en medallas el esfuerzo que realizaron hoy en África”, dijo Renzo Manyari.