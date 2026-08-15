Islam Makhachev vs. Ian Garry se enfrentan en el Xfinity Mobile Arena de Philadelphia (Estados Unidos) por el título mundial de peso wélter de la UFC este sábado 15 de agosto del 2026. La pelea entre Makhachev y Ian Garry promete una noche inolvidable por la UFC 330. ¿Qué canales transmiten la pelea de Islam Makhachev EN VIVO? Conoce en qué canales ver la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

¿Qué canal transmite Islam Makhachev vs. Ian Garry EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online la pelea entre Islam Makhachev vs. Ian Garry EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 15 de agosto del 2026 desde el Xfinity Mobile Arena de Philadelphia.

Para Perú, la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry será transmitida a través de Paramount+ por streaming. En México míralo por Paramount+.

La pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry será televisada por Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia.

En España, la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry será transmitida a través de HBO Max. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir la pelea a través de CBS y Paramount+.

¿A qué hora pelea Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 22:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 21:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 20:00 horas.

México: 19:00 horas.

Estados Unidos (ET): 21:00 horas.

España: 3:00 horas del domingo

¿Qué canal TV transmite Islam Makhachev vs. Ian Garry EN VIVO por UFC 330?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 8:00 PM Paramount+ México 7:00 PM Paramount+ Estados Unidos 9:00 PM Paramount+ y CBS Argentina 10:00 PM Paramount+ Ecuador 8:00 PM Paramount+ Colombia 8:00 PM Paramount+ Chile 9:00 PM Paramount+ Venezuela 9:00 PM Paramount+ Bolivia 9:00 PM Paramount+ Uruguay 10:00 PM Paramount+ Brasil 10:00 PM Paramount+ Paraguay 10:00 PM Paramount+ Puerto Rico 7:00 PM Paramount+ Nicaragua 7:00 PM Paramount+ Guatemala 7:00 PM Paramount+ Costa Rica 7:00 PM Paramount+ República Dominicana 7:00 PM Paramount+ Honduras 7:00 PM Paramount+ El Salvador 7:00 PM Paramount+ España 3:00 AM HBO Max

Horario, TV y dónde ver en vivo Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330

Fecha: Sábado 15 de agosto del 2026

Sábado 15 de agosto del 2026 Pelea: Islam Makhachev vs. Ian Garry

Islam Makhachev vs. Ian Garry Hora: 19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/BRA)

19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/BRA) Canales TV: CBS y Paramount+

CBS y Paramount+ Streaming: Paramount+

Paramount+ Lugar: Philadelphia

¿En qué canal transmiten Islam Makhachev vs. Ian Garry EN VIVO hoy por UFC 330 en Perú?

En Perú, la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.

Paramount+

¿En qué canal transmiten Islam Makhachev vs. Ian Garry EN VIVO hoy por UFC 330 en México?

En México, la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.

Paramount+

¿En qué canal transmiten Islam Makhachev vs. Ian Garry EN VIVO hoy por UFC 330 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.

Paramount+

¿En qué canal transmiten Islam Makhachev vs. Ian Garry EN VIVO hoy por UFC 330 en Argentina?

En Argentina, la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.

Paramount+

¿En qué canal transmiten Islam Makhachev vs. Ian Garry EN VIVO hoy por UFC 330 en Colombia?

En Colombia, la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.

Paramount+

¿En qué canal transmiten Islam Makhachev vs. Ian Garry EN VIVO hoy por UFC 330 en Ecuador?

En Ecuador, la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.

Paramount+

¿En qué canal transmiten Islam Makhachev vs. Ian Garry EN VIVO hoy por UFC 330 en Chile?

En Chile, la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.

Paramount+

¿En qué canal transmiten Islam Makhachev vs. Ian Garry EN VIVO hoy por UFC 330 en Venezuela?

En Venezuela, la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.

Paramount+

¿En qué canal transmiten Islam Makhachev vs. Ian Garry EN VIVO hoy por UFC 330 en Bolivia?

En Bolivia, la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.

Paramount+

¿En qué canal transmiten Islam Makhachev vs. Ian Garry EN VIVO hoy por UFC 330 en Paraguay?

En Paraguay, la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.

Paramount+

¿En qué canal transmiten Islam Makhachev vs. Ian Garry EN VIVO hoy por UFC 330 en Uruguay?

En Uruguay, la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.

Paramount+

¿En qué canal transmiten Islam Makhachev vs. Ian Garry EN VIVO hoy por UFC 330 en Honduras?

En Honduras, la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.

Paramount+

¿En qué canal transmiten Islam Makhachev vs. Ian Garry EN VIVO hoy por UFC 330 en Guatemala?

En Guatemala, la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.

Paramount+

¿En qué canal transmiten Islam Makhachev vs. Ian Garry EN VIVO hoy por UFC 330 en España?

En España, la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 se transmitirá EN VIVO por HBO Max, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.

HBO Max

¿En qué canal transmiten Islam Makhachev vs. Ian Garry EN VIVO hoy por UFC 330 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 se transmitirá EN VIVO por Paramount+ y CBS, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.