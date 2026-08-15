Por Redacción EC

Islam Makhachev vs. Ian Garry se enfrentan en el Xfinity Mobile Arena de Philadelphia (Estados Unidos) por el título mundial de peso wélter de la UFC este sábado 15 de agosto del 2026. La pelea entre Makhachev y Ian Garry promete una noche inolvidable por la UFC 330. ¿Qué canales transmiten la pelea de Islam Makhachev EN VIVO? Conoce en qué canales ver la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

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