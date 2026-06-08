Knicks vs Spurs se enfrentarán este lunes 8 de junio de 2026 a las 19:30 hora peruana en el Madison Square Garden, en Miami. Los Knicks lideran 2-0 tras vencer a los Spurs en los dos primeros partidos. ¿Quieres saber en qué canales transmiten el Game 3 de la final NBA 2026 HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el Game 3 entre Knicks vs Spurs el lunes 8 de junio por la final de NBA 2026 desde el Madison Square Garden, Miami.

¿Qué canal transmite Knicks vs Spurs EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Knicks vs Spurs EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 8 de junio del 2026 desde el Madison Square Garden en Miami.

El Game 3 entre Knicks vs Spurs será transmitido a través de Amazon Prime Video y NBA League Pass por streaming para Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.

En México, el partido entre Knicks vs Spurs podrá verse en straming a través de Amazon Prime Video. Finalmente, en Estados Unidos míralo por ABC, ESPN y NBA League Pass.

¿A qué hora juega Knicks vs Spurs por Game 3, final NBA 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:30 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 20:30 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 19:30 horas.

México: 18:30 horas.

Estados Unidos (ET): 20:30 horas.

España: 2:30 horas.

Horario del Partido en USA

Hora del Este (ET): 8:30 PM

8:30 PM Hora del Centro (CT): 7:30 PM

7:30 PM Hora de la Montaña (MT): 6:30 PM

6:30 PM Hora del Pacífico (PT): 5:30 PM

¿Qué canal TV transmite Knicks vs Spurs EN VIVO por Game 3, final NBA 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 7:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass México 6:30 PM Amazon Prime Video Estados Unidos 8:30 PM ABC, ESPN y NBA League Pass Argentina 9:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Ecuador 7:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Colombia 7:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Chile 8:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Venezuela 8:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Bolivia 8:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Uruguay 9:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Brasil 9:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Paraguay 9:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Puerto Rico 6:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Nicaragua 6:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Guatemala 6:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Costa Rica 6:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass República Dominicana 6:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Honduras 6:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass

Horario, TV y dónde ver en vivo el Knicks vs Spurs por Game 3, final NBA 2026

Fecha: lunes 8 de junio del 2026

lunes 8 de junio del 2026 Partido: Knicks vs Spurs

Knicks vs Spurs Hora: 20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR); 18:30 (CDMX); 21:30 (VEN)

20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR); 18:30 (CDMX); 21:30 (VEN) Canales TV: ABC, ESPN, Amazon Prime Video

ABC, ESPN, Amazon Prime Video Streaming: NBA League Pass

NBA League Pass Estadio: Madison Square Garden, Miami

¿En qué canal transmiten Knicks vs Spurs EN VIVO hoy por Game 3, final NBA 2026 en Perú?

En Perú, el Game 3 entre Knicks vs Spurs por final NBA 2026 se transmitirá EN VIVO por Amazon Prime Video, señal que posee los derechos de la liga de basquet americana, y también se podrá ver vía streaming a través de NBA League Pass.

NBA League Pass

Amazon Prime Video

¿En qué canal transmiten Knicks vs Spurs EN VIVO hoy por Game 3, final NBA 2026 en Argentina?

En Argentina, el Game 3 entre Knicks vs Spurs por final NBA 2026 se transmitirá EN VIVO por Amazon Prime Video, señal que posee los derechos de la liga de basquet americana, y también se podrá ver vía streaming a través de NBA League Pass.

NBA League Pass

Amazon Prime Video

¿En qué canal transmiten Knicks vs Spurs EN VIVO hoy por Game 3, final NBA 2026 en México?

En México, el Game 3 entre Knicks vs Spurs por final NBA 2026 se transmitirá EN VIVO por Amazon Prime Video, señal que posee los derechos de la liga de basquet americana, y también se podrá ver vía streaming a través de NBA League Pass.

NBA League Pass

Amazon Prime Video

¿En qué canal transmiten Knicks vs Spurs EN VIVO hoy por Game 3, final NBA 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el Game 3 entre Knicks vs Spurs por final NBA 2026 se transmitirá EN VIVO por Amazon Prime Video, señal que posee los derechos de la liga de basquet americana, y también se podrá ver vía streaming a través de NBA League Pass.

NBA League Pass

Amazon Prime Video

¿En qué canal transmiten Knicks vs Spurs EN VIVO hoy por Game 3, final NBA 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Game 3 entre Knicks vs Spurs por final NBA 2026 se transmitirá EN VIVO por ABC y ESPN, señal que posee los derechos de la liga de basquet americana, y también se podrá ver vía streaming a través de NBA League Pass.

NBA League Pass

ABC

ESPN

¿Cuándo es el Game 2, Knicks vs Spurs por final de NBA 2026?

El Game 3 entre Knicks vs Spurs se juega el lunes 8 de junio de 2026 en el Madison Square Garden de por la final de la NBA 2026.