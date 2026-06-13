Ilia Topuria vs Justin Gaethje se enfrentan en La Casa Blanca por el título indiscutido del peso ligero de la UFC este domingo 14 de junio del 2026. La pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje por la unificación del título de peso ligero de la UFC encabezará el histórico evento UFC Freedom 250. Ambos peleadores cumplieron con la báscula marcando 155 libras, haciendo el enfrentamiento 100% oficial. ¿Qué canales transmiten la pelea de Ilia Topuria EN VIVO? Conoce en qué canales ver la pelea de Ilia Topuria vs Justin Gaethje según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Ilia Topuria vs Justin Gaethje EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online la pelea entre Ilia Topuria vs Justin Gaethje EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 14 de junio del 2026 desde la Casa Blanca.
Para Perú, la pelea de Ilia Topuria vs Justin Gaethje será transmitida a través de Paramount+ por streaming. En México míralo por Paramount+.
La pelea de Ilia Topuria vs Justin Gaethje será televisada por Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia.
En España, la pelea de Ilia Topuria vs Justin Gaethje, será transmitida a través de HBO Max. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir la pelea a través de CBS y Paramount+.
¿A qué hora pelea Ilia Topuria vs Justin Gaethje por UFC Freedom 250?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 20:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 19:00 horas.
- México: 18:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 20:00 horas.
- España: 2:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Ilia Topuria vs Justin Gaethje EN VIVO por UFC Freedom 250?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|7:00 PM
|Paramount+
|México
|6:00 PM
|Paramount+
|Estados Unidos
|8:00 PM
|Paramount+ y CBS
|Argentina
|9:00 PM
|Paramount+
|Ecuador
|7:00 PM
|Paramount+
|Colombia
|7:00 PM
|Paramount+
|Chile
|8:00 PM
|Paramount+
|Venezuela
|8:00 PM
|Paramount+
|Bolivia
|8:00 PM
|Paramount+
|Uruguay
|9:00 PM
|Paramount+
|Brasil
|9:00 PM
|Paramount+
|Paraguay
|9:00 PM
|Paramount+
|Puerto Rico
|6:00 PM
|Paramount+
|Nicaragua
|6:00 PM
|Paramount+
|Guatemala
|6:00 PM
|Paramount+
|Costa Rica
|6:00 PM
|Paramount+
|República Dominicana
|6:00 PM
|Paramount+
|Honduras
|6:00 PM
|Paramount+
|El Salvador
|6:00 PM
|Paramount+
|España
|2:00 AM
|HBO Max
Horario, TV y dónde ver en vivo Ilia Topuria vs Justin Gaethje por UFC Freedom 250
- Fecha: domingo 14 de junio del 2026
- Pelea: Ilia Topuria vs Justin Gaethje
- Hora: 18:00 (MEX); 20:00 ET (USA); 19:00 (PER/COL/ECU); 21:00 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: CBS y Paramount+
- Streaming: Paramount+
- Lugar: Casa Blanca
¿En qué canal transmiten Ilia Topuria vs Justin Gaethje EN VIVO hoy por UFC Freedom 250 en Perú?
En Perú, la pelea de Ilia Topuria vs Justin Gaethje por UFC Freedom 250 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Ilia Topuria vs Justin Gaethje EN VIVO hoy por UFC Freedom 250 en México?
En México, la pelea de Ilia Topuria vs Justin Gaethje por UFC Freedom 250 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Ilia Topuria vs Justin Gaethje EN VIVO hoy por UFC Freedom 250 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, la pelea de Ilia Topuria vs Justin Gaethje por UFC Freedom 250 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Ilia Topuria vs Justin Gaethje EN VIVO hoy por UFC Freedom 250 en Argentina?
En Argentina, la pelea de Ilia Topuria vs Justin Gaethje por UFC Freedom 250 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Ilia Topuria vs Justin Gaethje EN VIVO hoy por UFC Freedom 250 en Colombia?
En Colombia, la pelea de Ilia Topuria vs Justin Gaethje por UFC Freedom 250 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Ilia Topuria vs Justin Gaethje EN VIVO hoy por UFC Freedom 250 en Ecuador?
En Ecuador, la pelea de Ilia Topuria vs Justin Gaethje por UFC Freedom 250 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Ilia Topuria vs Justin Gaethje EN VIVO hoy por UFC Freedom 250 en Chile?
En Chile, la pelea de Ilia Topuria vs Justin Gaethje por UFC Freedom 250 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Ilia Topuria vs Justin Gaethje EN VIVO hoy por UFC Freedom 250 en Venezuela?
En Venezuela, la pelea de Ilia Topuria vs Justin Gaethje por UFC Freedom 250 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Ilia Topuria vs Justin Gaethje EN VIVO hoy por UFC Freedom 250 en Bolivia?
En Bolivia, la pelea de Ilia Topuria vs Justin Gaethje por UFC Freedom 250 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Ilia Topuria vs Justin Gaethje EN VIVO hoy por UFC Freedom 250 en Paraguay?
En Paraguay, la pelea de Ilia Topuria vs Justin Gaethje por UFC Freedom 250 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Ilia Topuria vs Justin Gaethje EN VIVO hoy por UFC Freedom 250 en Uruguay?
En Uruguay, la pelea de Ilia Topuria vs Justin Gaethje por UFC Freedom 250 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Ilia Topuria vs Justin Gaethje EN VIVO hoy por UFC Freedom 250 en Honduras?
En Honduras, la pelea de Ilia Topuria vs Justin Gaethje por UFC Freedom 250 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Ilia Topuria vs Justin Gaethje EN VIVO hoy por UFC Freedom 250 en Guatemala?
En Guatemala, la pelea de Ilia Topuria vs Justin Gaethje por UFC Freedom 250 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Ilia Topuria vs Justin Gaethje EN VIVO hoy por UFC Freedom 250 en Costa Rica?
En Costa Rica, la pelea de Ilia Topuria vs Justin Gaethje por UFC Freedom 250 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Ilia Topuria vs Justin Gaethje EN VIVO hoy por UFC Freedom 250 en El Salvador?
En El Salvador, la pelea de Ilia Topuria vs Justin Gaethje por UFC Freedom 250 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Ilia Topuria vs Justin Gaethje EN VIVO hoy por UFC Freedom 250 en España?
En España, la pelea de Ilia Topuria vs Justin Gaethje por UFC Freedom 250 se transmitirá EN VIVO por HBO Max, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- HBO Max
¿En qué canal transmiten Ilia Topuria vs Justin Gaethje EN VIVO hoy por UFC Freedom 250 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, la pelea de Ilia Topuria vs Justin Gaethje por UFC Freedom 250 se transmitirá EN VIVO por Paramount+ y CBS, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
- CBS
¿Cuándo pelea Ilia Topuria vs Justin Gaethje por UFC Freedom 250?
La pelea entre Ilia Topuria vs Justin Gaethje se realizará el domingo 14 de junio de 2026 en la Casa Blanca.