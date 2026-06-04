Spurs vs Knicks se enfrentarán este viernes 5 de junio de 2026 a las 19:30 hora peruana en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas. Los Knicks lideran 1-0 tras vencer a los Spurs en el primer partido como visitantes por un marcador de 105-95. ¿Quieres saber en qué canales transmiten el Game 2 de la final NBA 2026 HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el Game 2 entre Spurs vs Knicks el viernes 5 de junio por la final de NBA 2026 desde el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.

¿Qué canal transmite Spurs vs Knicks EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso entre Spurs vs Knicks EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 5 de junio del 2026 desde el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.

El Game 2 entre Spurs vs Knicks será transmitido a través de Amazon Prime Video y NBA League Pass por streaming para Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.

En México, el partido entre Spurs vs Knicks podrá verse en straming a través de Amazon Prime Video. Finalmente, en Estados Unidos míralo por ABC, ESPN y NBA League Pass.

¿A qué hora juega Spurs vs Knicks por Game 2, final NBA 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:30 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 20:30 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 19:30 horas.

México: 18:30 horas.

Estados Unidos (ET): 20:30 horas.

España: 2:30 horas.

Horario del Partido en USA

Hora del Este (ET): 8:30 PM

8:30 PM Hora del Centro (CT): 7:30 PM

7:30 PM Hora de la Montaña (MT): 6:30 PM

6:30 PM Hora del Pacífico (PT): 5:30 PM

¿Qué canal TV transmite Spurs vs Knicks EN VIVO por Game 2, final NBA 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 7:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass México 6:30 PM Amazon Prime Video Estados Unidos 8:30 PM ABC, ESPN y NBA League Pass Argentina 9:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Ecuador 7:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Colombia 7:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Chile 8:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Venezuela 8:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Bolivia 8:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Uruguay 9:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Brasil 9:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Paraguay 9:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Puerto Rico 6:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Nicaragua 6:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Guatemala 6:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Costa Rica 6:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass República Dominicana 6:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass Honduras 6:30 PM Amazon Prime Video y NBA League Pass

Horario, TV y dónde ver en vivo el Spurs vs Knicks por Game 2, final NBA 2026

Fecha: viernes 5 de junio del 2026

viernes 5 de junio del 2026 Partido: Spurs vs Knicks

Spurs vs Knicks Hora: 20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR); 18:30 (CDMX); 21:30 (VEN)

20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR); 18:30 (CDMX); 21:30 (VEN) Canales TV: ABC, ESPN, Amazon Prime Video

ABC, ESPN, Amazon Prime Video Streaming: NBA League Pass

NBA League Pass Estadio: Frost Bank Center en San Antonio, Texas

¿En qué canal transmiten Spurs vs Knicks EN VIVO hoy por Game 2, final NBA 2026 en Perú?

En Perú, el Game 2 entre Spurs vs Knicks por final NBA 2026 se transmitirá EN VIVO por Amazon Prime Video, señal que posee los derechos de la liga de basquet americana, y también se podrá ver vía streaming a través de NBA League Pass.

NBA League Pass

Amazon Prime Video

¿En qué canal transmiten Spurs vs Knicks EN VIVO hoy por Game 2, final NBA 2026 en Argentina?

En Argentina, el Game 2 entre Spurs vs Knicks por final NBA 2026 se transmitirá EN VIVO por Amazon Prime Video, señal que posee los derechos de la liga de basquet americana, y también se podrá ver vía streaming a través de NBA League Pass.

NBA League Pass

Amazon Prime Video

¿En qué canal transmiten Spurs vs Knicks EN VIVO hoy por Game 2, final NBA 2026 en México?

En México, el Game 2 entre Spurs vs Knicks por final NBA 2026 se transmitirá EN VIVO por Amazon Prime Video, señal que posee los derechos de la liga de basquet americana, y también se podrá ver vía streaming a través de NBA League Pass.

NBA League Pass

Amazon Prime Video

¿En qué canal transmiten Spurs vs Knicks EN VIVO hoy por Game 2, final NBA 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el Game 2 entre Spurs vs Knicks por final NBA 2026 se transmitirá EN VIVO por Amazon Prime Video, señal que posee los derechos de la liga de basquet americana, y también se podrá ver vía streaming a través de NBA League Pass.

NBA League Pass

Amazon Prime Video

¿En qué canal transmiten Spurs vs Knicks EN VIVO hoy por Game 2, final NBA 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Game 2 entre Spurs vs Knicks por final NBA 2026 se transmitirá EN VIVO por ABC y ESPN, señal que posee los derechos de la liga de basquet americana, y también se podrá ver vía streaming a través de NBA League Pass.

NBA League Pass

ABC

ESPN

¿Cuándo es el Game 2, Spurs vs Knicks por final de NBA 2026?

El Game 2 entre Spurs vs Knicks se juega el viernes 5 de junio de 2026 en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas por la final de la NBA 2026.