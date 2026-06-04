Por Joao Muñoz Tineo

Spurs vs Knicks se enfrentarán este viernes 5 de junio de 2026 a las 19:30 hora peruana en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas. Los Knicks lideran 1-0 tras vencer a los Spurs en el primer partido como visitantes por un marcador de 105-95. ¿Quieres saber en qué canales transmiten el Game 2 de la final NBA 2026 HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el Game 2 entre Spurs vs Knicks el viernes 5 de junio por la final de NBA 2026 desde el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el Game 2 entre Spurs vs Knicks el viernes 5 de junio por la final de NBA 2026 desde el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.

¿Qué canal transmite Spurs vs Knicks EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso entre Spurs vs Knicks EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 5 de junio del 2026 desde el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.

El Game 2 entre Spurs vs Knicks será transmitido a través de Amazon Prime Video y NBA League Pass por streaming para Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.

En México, el partido entre Spurs vs Knicks podrá verse en straming a través de Amazon Prime Video. Finalmente, en Estados Unidos míralo por ABC, ESPN y NBA League Pass.

¿A qué hora juega Spurs vs Knicks por Game 2, final NBA 2026?

  • Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:30 horas.
  • Chile / Bolivia / Venezuela: 20:30 horas.
  • Colombia / Perú / Ecuador: 19:30 horas.
  • México: 18:30 horas.
  • Estados Unidos (ET): 20:30 horas.
  • España: 2:30 horas.

Horario del Partido en USA

  • Hora del Este (ET): 8:30 PM
  • Hora del Centro (CT): 7:30 PM
  • Hora de la Montaña (MT): 6:30 PM
  • Hora del Pacífico (PT): 5:30 PM

¿Qué canal TV transmite Spurs vs Knicks EN VIVO por Game 2, final NBA 2026?

PaísHorariosCanal TV y Streaming
Perú7:30 PMAmazon Prime Video y NBA League Pass
México6:30 PMAmazon Prime Video
Estados Unidos8:30 PMABC, ESPN y NBA League Pass
Argentina9:30 PMAmazon Prime Video y NBA League Pass
Ecuador7:30 PMAmazon Prime Video y NBA League Pass
Colombia7:30 PMAmazon Prime Video y NBA League Pass
Chile8:30 PMAmazon Prime Video y NBA League Pass
Venezuela8:30 PMAmazon Prime Video y NBA League Pass
Bolivia8:30 PMAmazon Prime Video y NBA League Pass
Uruguay9:30 PMAmazon Prime Video y NBA League Pass
Brasil9:30 PMAmazon Prime Video y NBA League Pass
Paraguay9:30 PMAmazon Prime Video y NBA League Pass
Puerto Rico6:30 PMAmazon Prime Video y NBA League Pass
Nicaragua6:30 PMAmazon Prime Video y NBA League Pass
Guatemala6:30 PMAmazon Prime Video y NBA League Pass
Costa Rica6:30 PMAmazon Prime Video y NBA League Pass
República Dominicana6:30 PMAmazon Prime Video y NBA League Pass
Honduras6:30 PMAmazon Prime Video y NBA League Pass

Horario, TV y dónde ver en vivo el Spurs vs Knicks por Game 2, final NBA 2026

  • Fecha: viernes 5 de junio del 2026
  • Partido: Spurs vs Knicks
  • Hora: 20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR); 18:30 (CDMX); 21:30 (VEN)
  • Canales TV: ABC, ESPN, Amazon Prime Video
  • Streaming: NBA League Pass
  • Estadio: Frost Bank Center en San Antonio, Texas

¿En qué canal transmiten Spurs vs Knicks EN VIVO hoy por Game 2, final NBA 2026 en Perú?

En Perú, el Game 2 entre Spurs vs Knicks por final NBA 2026 se transmitirá EN VIVO por Amazon Prime Video, señal que posee los derechos de la liga de basquet americana, y también se podrá ver vía streaming a través de NBA League Pass.

  • NBA League Pass
  • Amazon Prime Video

¿En qué canal transmiten Spurs vs Knicks EN VIVO hoy por Game 2, final NBA 2026 en Argentina?

En Argentina, el Game 2 entre Spurs vs Knicks por final NBA 2026 se transmitirá EN VIVO por Amazon Prime Video, señal que posee los derechos de la liga de basquet americana, y también se podrá ver vía streaming a través de NBA League Pass.

  • NBA League Pass
  • Amazon Prime Video

¿En qué canal transmiten Spurs vs Knicks EN VIVO hoy por Game 2, final NBA 2026 en México?

En México, el Game 2 entre Spurs vs Knicks por final NBA 2026 se transmitirá EN VIVO por Amazon Prime Video, señal que posee los derechos de la liga de basquet americana, y también se podrá ver vía streaming a través de NBA League Pass.

  • NBA League Pass
  • Amazon Prime Video

¿En qué canal transmiten Spurs vs Knicks EN VIVO hoy por Game 2, final NBA 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el Game 2 entre Spurs vs Knicks por final NBA 2026 se transmitirá EN VIVO por Amazon Prime Video, señal que posee los derechos de la liga de basquet americana, y también se podrá ver vía streaming a través de NBA League Pass.

  • NBA League Pass
  • Amazon Prime Video

¿En qué canal transmiten Spurs vs Knicks EN VIVO hoy por Game 2, final NBA 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Game 2 entre Spurs vs Knicks por final NBA 2026 se transmitirá EN VIVO por ABC y ESPN, señal que posee los derechos de la liga de basquet americana, y también se podrá ver vía streaming a través de NBA League Pass.

  • NBA League Pass
  • ABC
  • ESPN

¿Cuándo es el Game 2, Spurs vs Knicks por final de NBA 2026?

El Game 2 entre Spurs vs Knicks se juega el viernes 5 de junio de 2026 en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas por la final de la NBA 2026.

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