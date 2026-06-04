Spurs vs Knicks se enfrentarán este viernes 5 de junio de 2026 a las 19:30 hora peruana en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas. Los Knicks lideran 1-0 tras vencer a los Spurs en el primer partido como visitantes por un marcador de 105-95. ¿Quieres saber en qué canales transmiten el Game 2 de la final NBA 2026 HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.
¿Qué canal transmite Spurs vs Knicks EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso entre Spurs vs Knicks EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 5 de junio del 2026 desde el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.
El Game 2 entre Spurs vs Knicks será transmitido a través de Amazon Prime Video y NBA League Pass por streaming para Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.
En México, el partido entre Spurs vs Knicks podrá verse en straming a través de Amazon Prime Video. Finalmente, en Estados Unidos míralo por ABC, ESPN y NBA League Pass.
¿A qué hora juega Spurs vs Knicks por Game 2, final NBA 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:30 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 20:30 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 19:30 horas.
- México: 18:30 horas.
- Estados Unidos (ET): 20:30 horas.
- España: 2:30 horas.
Horario del Partido en USA
- Hora del Este (ET): 8:30 PM
- Hora del Centro (CT): 7:30 PM
- Hora de la Montaña (MT): 6:30 PM
- Hora del Pacífico (PT): 5:30 PM
¿Qué canal TV transmite Spurs vs Knicks EN VIVO por Game 2, final NBA 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|7:30 PM
|Amazon Prime Video y NBA League Pass
|México
|6:30 PM
|Amazon Prime Video
|Estados Unidos
|8:30 PM
|ABC, ESPN y NBA League Pass
|Argentina
|9:30 PM
|Amazon Prime Video y NBA League Pass
|Ecuador
|7:30 PM
|Amazon Prime Video y NBA League Pass
|Colombia
|7:30 PM
|Amazon Prime Video y NBA League Pass
|Chile
|8:30 PM
|Amazon Prime Video y NBA League Pass
|Venezuela
|8:30 PM
|Amazon Prime Video y NBA League Pass
|Bolivia
|8:30 PM
|Amazon Prime Video y NBA League Pass
|Uruguay
|9:30 PM
|Amazon Prime Video y NBA League Pass
|Brasil
|9:30 PM
|Amazon Prime Video y NBA League Pass
|Paraguay
|9:30 PM
|Amazon Prime Video y NBA League Pass
|Puerto Rico
|6:30 PM
|Amazon Prime Video y NBA League Pass
|Nicaragua
|6:30 PM
|Amazon Prime Video y NBA League Pass
|Guatemala
|6:30 PM
|Amazon Prime Video y NBA League Pass
|Costa Rica
|6:30 PM
|Amazon Prime Video y NBA League Pass
|República Dominicana
|6:30 PM
|Amazon Prime Video y NBA League Pass
|Honduras
|6:30 PM
|Amazon Prime Video y NBA League Pass
Horario, TV y dónde ver en vivo el Spurs vs Knicks por Game 2, final NBA 2026
- Fecha: viernes 5 de junio del 2026
- Partido: Spurs vs Knicks
- Hora: 20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR); 18:30 (CDMX); 21:30 (VEN)
- Canales TV: ABC, ESPN, Amazon Prime Video
- Streaming: NBA League Pass
- Estadio: Frost Bank Center en San Antonio, Texas
¿En qué canal transmiten Spurs vs Knicks EN VIVO hoy por Game 2, final NBA 2026 en Perú?
En Perú, el Game 2 entre Spurs vs Knicks por final NBA 2026 se transmitirá EN VIVO por Amazon Prime Video, señal que posee los derechos de la liga de basquet americana, y también se podrá ver vía streaming a través de NBA League Pass.
- NBA League Pass
- Amazon Prime Video
¿En qué canal transmiten Spurs vs Knicks EN VIVO hoy por Game 2, final NBA 2026 en Argentina?
En Argentina, el Game 2 entre Spurs vs Knicks por final NBA 2026 se transmitirá EN VIVO por Amazon Prime Video, señal que posee los derechos de la liga de basquet americana, y también se podrá ver vía streaming a través de NBA League Pass.
- NBA League Pass
- Amazon Prime Video
¿En qué canal transmiten Spurs vs Knicks EN VIVO hoy por Game 2, final NBA 2026 en México?
En México, el Game 2 entre Spurs vs Knicks por final NBA 2026 se transmitirá EN VIVO por Amazon Prime Video, señal que posee los derechos de la liga de basquet americana, y también se podrá ver vía streaming a través de NBA League Pass.
- NBA League Pass
- Amazon Prime Video
¿En qué canal transmiten Spurs vs Knicks EN VIVO hoy por Game 2, final NBA 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el Game 2 entre Spurs vs Knicks por final NBA 2026 se transmitirá EN VIVO por Amazon Prime Video, señal que posee los derechos de la liga de basquet americana, y también se podrá ver vía streaming a través de NBA League Pass.
- NBA League Pass
- Amazon Prime Video
¿En qué canal transmiten Spurs vs Knicks EN VIVO hoy por Game 2, final NBA 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el Game 2 entre Spurs vs Knicks por final NBA 2026 se transmitirá EN VIVO por ABC y ESPN, señal que posee los derechos de la liga de basquet americana, y también se podrá ver vía streaming a través de NBA League Pass.
- NBA League Pass
- ABC
- ESPN
¿Cuándo es el Game 2, Spurs vs Knicks por final de NBA 2026?
El Game 2 entre Spurs vs Knicks se juega el viernes 5 de junio de 2026 en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas por la final de la NBA 2026.