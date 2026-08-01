¿Dónde ver WWE SummerSlam 2026 EN VIVO? Uno de los eventos más importantes de la WWE ya está aquí. Y en diferente países de Lationamérica se podrá ver EN DIRECTO él evento desde Minnesota (Estados Unidos). A continuación, te mostraremos qué señal pasará todo el evento, cartelera y los horarios.
¿Dónde ver WWE SummerSlam 2026 EN VIVO? Uno de los eventos más importantes de la WWE ya está aquí. Y en diferente países de Lationamérica se podrá ver EN DIRECTO él evento desde Minnesota (Estados Unidos). A continuación, te mostraremos qué señal pasará todo el evento, cartelera y los horarios.
WWE SummerSlam 2026 se celebrará en dos noches: el sábado 1 y domingo 2 de agosto en el U.S. Bank Stadium en Minneapolis, Minnesota.
¿A qué hora empieza WWE SummerSlam 2026 HOY?
WWE SummerSlam 2026 está programado para iniciar a las 5 de la tarde en horario peruano tanto el sábado 1 y domingo 2 de agosto en Minnesota. Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:
- En México: 4:00 p.m.
- En Ecuador: 5:00 p.m.
- En Colombia: 5:00 p.m.
- En Bolivia: 6:00 p.m.
- En Venezuela: 6:00 p.m.
- En Estados Unidos: 6:00 p.m.
- En Chile: 6:00 p.m.
- En Argentina: 7:00 p.m.
- En Paraguay: 7:00 p.m.
- En Uruguay: 7:00 p.m.
- En Brasil: 7:00 p.m.
- En España: 11:00 p.m.
¿Dónde ver WWE SummerSlam 2026 EN VIVO GRATIS?
En Perú y en toda Latinoamérica, podrás ver WWE SummerSlam 2026 en vivo a través de Netflix, gracias al nuevo acuerdo global entre WWE y la plataforma de streaming.
Para que puedas ver Netflix en Latinoamérica tendrás que contar con un registro previo o abrir una nueva cuenta de la siguiente manera:
- Accede al sitio de registro: Visita netflix.com/signup desde tu navegador web o móvil.
- Elige un plan: Netflix ofrece varios planes con diferentes características y precios. Selecciona el que mejor se adapte a tus necesidades.
- Crea tu cuenta: Introduce tu dirección de correo electrónico y crea una contraseña segura.
- Agrega un método de pago: Proporciona una forma de pago válida, como tarjeta de crédito, débito o PayPal. También puedes utilizar tarjetas regalo de Netflix.
Cartelera WWE SummerSlam 2026
Sábado 1 de agosto
- CM Punk (c) vs. Cody Rhodes: por el Campeonato Indiscutido de la WWE
- Liv Morgan (c) vs. Iyo Sky: por el Campeonato Mundial Femenino
- Oba Femi vs. Brock Lesnar: pelea Hell in a Cell
- LA Knight, Solo Sikoa y Royce Keys vs. Jacob Fatu, Jey Uso y Jimmy Uso
- Gunther vs. Nick Aldis
- Brie Bella, Nikki Bella y Paige vs. Jacy Jayne, Lainey Reid y Fallon Henley
Domingo 2 de agosto
- Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins: por el Campeonato Mundial de Peso Pesado
- Penta (c) vs. Chad Gable: por el Campeonato Intercontinental de la WWE
- Tiffany Stratton vs. Jade Cargill vs. Chelsea Green vs. Charlotte Flair vs. Giulia o Lash Legend: pelea de escalera por el Campeonato Femenino de la WWE
- Danhausen vs. Dominik Mysterio: pelea “Human Monies on a Pole”
- Sami Zayn vs. Finn Bálor: por ser el retador al Campeonato Indiscutido de la WWE
- Trick Williams vs. Baron Corbin: por el Campeonato de Estados Unidos
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.