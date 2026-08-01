¿Dónde ver WWE SummerSlam 2026 EN VIVO? Uno de los eventos más importantes de la WWE ya está aquí. Y en diferente países de Lationamérica se podrá ver EN DIRECTO él evento desde Minnesota (Estados Unidos). A continuación, te mostraremos qué señal pasará todo el evento, cartelera y los horarios.

WWE SummerSlam 2026 se celebrará en dos noches: el sábado 1 y domingo 2 de agosto en el U.S. Bank Stadium en Minneapolis, Minnesota.

¿A qué hora empieza WWE SummerSlam 2026 HOY?

WWE SummerSlam 2026 está programado para iniciar a las 5 de la tarde en horario peruano tanto el sábado 1 y domingo 2 de agosto en Minnesota. Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:

En México: 4:00 p.m.

En Ecuador: 5:00 p.m.

En Colombia: 5:00 p.m.

En Bolivia: 6:00 p.m.

En Venezuela: 6:00 p.m.

En Estados Unidos: 6:00 p.m.

En Chile: 6:00 p.m.

En Argentina: 7:00 p.m.

En Paraguay: 7:00 p.m.

En Uruguay: 7:00 p.m.

En Brasil: 7:00 p.m.

En España: 11:00 p.m.

¿Dónde ver WWE SummerSlam 2026 EN VIVO GRATIS?

En Perú y en toda Latinoamérica, podrás ver WWE SummerSlam 2026 en vivo a través de Netflix, gracias al nuevo acuerdo global entre WWE y la plataforma de streaming.

Para que puedas ver Netflix en Latinoamérica tendrás que contar con un registro previo o abrir una nueva cuenta de la siguiente manera:

Accede al sitio de registro: Visita netflix.com/signup desde tu navegador web o móvil.

Visita netflix.com/signup desde tu navegador web o móvil. Elige un plan: Netflix ofrece varios planes con diferentes características y precios. Selecciona el que mejor se adapte a tus necesidades.

Netflix ofrece varios planes con diferentes características y precios. Selecciona el que mejor se adapte a tus necesidades. Crea tu cuenta: Introduce tu dirección de correo electrónico y crea una contraseña segura.

Introduce tu dirección de correo electrónico y crea una contraseña segura. Agrega un método de pago: Proporciona una forma de pago válida, como tarjeta de crédito, débito o PayPal. También puedes utilizar tarjetas regalo de Netflix.

Cartelera WWE SummerSlam 2026

Sábado 1 de agosto

CM Punk (c) vs. Cody Rhodes: por el Campeonato Indiscutido de la WWE

por el Campeonato Indiscutido de la WWE Liv Morgan (c) vs. Iyo Sky : por el Campeonato Mundial Femenino

: por el Campeonato Mundial Femenino Oba Femi vs. Brock Lesnar : pelea Hell in a Cell

: pelea Hell in a Cell LA Knight, Solo Sikoa y Royce Keys vs. Jacob Fatu, Jey Uso y Jimmy Uso

Gunther vs. Nick Aldis

Brie Bella, Nikki Bella y Paige vs. Jacy Jayne, Lainey Reid y Fallon Henley

Domingo 2 de agosto