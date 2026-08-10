Por Pedro Ortiz Bisso

Días atrás, la periodista María Paula Regalado, una de las pocas especialistas en tenis del país, se quejaba por la súbita aparición en las redes sociales de supuestos conocedores de ese deporte apenas se conoció la derrota de Ignacio Buse en Montreal. Criticas irrespetuosas y odio al por mayor fueron evacuadas por seudoespecialistas que, dos minutos más tarde, seguramente ya se habían reconvertido en expertos en el fenómeno de El Niño, la poesía homérica, el cine de Nolan y los líos entre Pamela López y Christian Cueva.

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