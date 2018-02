Han pasado 314 días desde que ‘Reptil’ se convirtió en el campeón sudamericano de Imperio Lucha Libre. Para lograrlo tuvo que dejar en el camino a estrellas del ‘wrestling’ como Chavo Guerrero, Matt Sydal y Zack Sabre Jr. A dos días de defender su título, lo encontramos entrenando en un ring instalado en un complejo de San Borja.

—Estamos a 27 grados y no te quitas esa máscara...

Es parte de mí, aunque debo admitir que a veces no me deja ver muy bien.



—¿Qué representa?

La máscara es cultura, es tu identidad dentro del ring. Cuando uno se acostumbra a la máscara se vuelve su cara. Cuando entras al ring enmascarado eres la persona que quieres ser, te envuelve el personaje y estás entregado a tu máscara. Es la identidad de uno.

—¿Cuándo despertaron tus ganas de subir al ring?

Desde niño. Comencé viendo “100% lucha” en un canal argentino, uno de mis primeros ídolos fue el gran Vicente Viloni. Más adelante comencé a ver “WWE”, “Raw”, “Smackdown”, con los ídolos de todos como Rey Misterio, Randy Orton o El Undertaker. Pero con el tiempo no se me dio la oportunidad de practicarlo en el Perú.

—¿Por qué?

Solo había una escuela de lucha libre y yo era menor de edad en ese entonces. Comencé a practicarla recién a los 20 años, en la escuela de GeneraXión Lucha Libre di mis primeros pasos, mis primeras subidas al ring, mis primeras luchas, y se me dio la oportunidad de entrar a las grandes ligas.

—Pero antes de subir a los rings trabajaste de mesero.

Así es, fui mesero, también agente de seguridad en un supermercado, estudié aviación comercial, pero ahora todo lo que hago día a día está de lleno en esto; es mi deporte, es mi pasión, es de lo que me gustaría vivir si se me diera la oportunidad. Quizás no aquí sino en México, en Japón, ser un embajador del talento peruano en otros países. Me gusta la idea de tener a ‘Reptil’ en NXT, WWE, New Japan, Ring of Honor o Impact Wrestling. En el Perú hay talento, hay corazón, mucho coraje. Es lo que me gustaría reflejar. Demostrar que en el Perú y en Sudamérica también hay lucha.

“Hace unos años la lucha libre en el Perú era bastante pobre, por así decirlo. Ahora vivimos una muy buena época”.

—¿Cómo reaccionaron en casa al saber que serías luchador profesional?

Al principio fue muy difícil, no apoyaban esto. Hace unos años la lucha libre en el Perú era bastante pobre, por así decirlo. No teníamos muchos seguidores, los fanáticos eran muy pocos. Ahora vivimos una muy buena época. Hoy en día cuento con el apoyo de mi familia, les gusta lo que hago, sufren también con lo que pasa dentro del ring, con las lesiones, los golpes, los moretones.

—La mamá es, por lo general, quien más sufre...

Siempre. Con cada golpe, las caídas, los lances. Espero que esté en este evento, ella tiene una enfermedad, le hacen hemodiálisis, está mal de los riñones y le ha afectado un poco el último año. Gracias a Dios está bien y este será el primer evento que verá ella. Por eso para mí es muy especial, planeo retener el título y dedicárselo a ella.

—La lucha libre suele ser subestimada....

La lucha libre es tan real como el boxeo, las MMA o el muay thai. Aquí te lastimas, caes. Lo que hacemos aquí es preparar una historia para entretener a la gente porque entendemos que lo que se consume no es solo lucha libre, entonces le damos una historia para que la gente se divierta. Pero en el proceso puedes lastimarte y hasta perder la vida. Hay gente que habla porque no se ha subido a un ring o ha tenido experiencias ajenas a este deporte. Yo animo a ellos a que aprendan un poco más, es un show muy divertido, para toda la familia, pero tan peligroso como cualquier otro.

—¿Qué pasa por tu cabeza antes de subir al ring?

Un luchador sube al ring con una pasión increíble. Antes de subir yo encomiendo mi vida al Todopoderoso y entrego todo en cada golpe para ganar el cariño del público. Es lo que hacemos, entretenemos con este deporte.

“Fui mesero, seguridad en un supermercado, estudié aviación comercial, pero ahora todo lo que hago está de lleno en mi pasión”.

—¿Y tu máscara?

La máscara tiene que ver bastante con la persona, es el reflejo de ciertas actitudes. Me llaman luchador de sangre fría, me gusta mucho el contacto, los golpes, el llaveo. Esta máscara refleja lo que puedo hacer en el ring, no es muy agresiva, pero es el reflejo de lo que te puede pasar en el ring si entras conmigo.

—Cuéntame sobre tu forma de entrenamiento...

Debo dormir poco más de seis horas, el desayuno es esencial porque me carga de energía. La dieta requiere mucho dinero, pero intento cumplirla al máximo posible. Tengo gente que trabaja conmigo, como el profesor Calixto Tello, en asesoramiento y entrenamiento. Trato de evitar las grasas, evitar hacer trampas. En el Perú es bastante difícil [risas]. Pero todo sacrificio vale la pena. Al gimnasio voy cinco veces por semana, trato de entrenar una hora u hora y media por día.

—¿Cuáles son las técnicas más arriesgadas?

Creo que lo más difícil de hacer son los mortales, los tornillos. Mientras que mi movida es el ‘double footstomp’ desde la tercera cuerda.

—¿Y las que más sufriste?

Una ‘running kick’ de cuerda a cuerda hecha por Cassius. Guardo un buen recuerdo de él en la quijada.

—Tienes la opción de elegir a cualquier luchador y enfrentarlo, ¿a quién eliges?

Si me permites dar tres, serían el gran Vicente Viloni, porque es uno de los luchadores que comencé a ver. Finn Bálor, que es una de mis inspiraciones. Y un sudamericano sería Mansilla.