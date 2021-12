Hoy, Manny Pacquiao es uno de los ex boxeadores más exitosos de los últimos años y algunos de los que más dinero ganó por sus peleas, sin embargo, no todo fue felicidad y lujos para el deportista filipino. Tuvo que pasar muchos momentos complicados para llegar a la cima.

En su autobiografía, Manny cuenta que en muchas ocasiones, cuando todavía era un niño y empezaba a entrar a la adolescencia, no tenía qué comer: “Yo era pobre y no podía ayudar a mi familia. A veces no teníamos para comer y me daba tristeza ver a mi madre así, pero todo cambiaría para nosotros. Luego de la pelea me puse feliz. Ahora, ya puedo comer tres veces al día”.

La pelea a la que Pacquiao se refiere, es la de su debut como profesional, el año 1995. En Filipinas un boxeador solo puede ser profesional a partir de los 18 años, pero Manny tenía 16, por lo que tuvo que sacar unos documentos falsos, todo ello obligado por la necesidad.

Pacquiao y Márquez tuvieron varias peleas, algunas consideradas las mejores de los últimos tiempos. Foto: AFP

“Había semanas en las que el trabajo no existía. Y en esas noches, yo dormí en las calles y no tenía para comer. Era justo como volver a mis días cuando era niño, excepto que ahora mi estómago era más grande para llenarlo”.

“En esos días iba a restaurantes y esperaba afuera, y aunque algunas veces tuve la tentación de pedir limosna, nunca lo hice. Pacientemente me escondía afuera de la puerta de la cocina en las sombras hasta que los meseros y los manejadores del restaurante venían a darme comida”, añadió el filipino.

Conforme a los criterios de Saber más

Manny logró ganar el título del mundo en ocho ocasiones y hoy, ya retirado, se dedica a la política en su país. Su última pelea fue el 21 de agosto del 2021, con derrota ante el cubano Yordenis Ugás.

MÁS EN DT...