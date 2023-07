En los años 70, en el Perú la lucha libre tuvo un gran apogeo. Conocida como cachascán, este deporte de llaves, golpes y escenificación llamó la atención de muchos y ahora se busca que vuelva a atraer al público a sus eventos.

En Estados Unidos este entretenimiento llegó a un techo como la WWE y ahora la AEW aparece para pisarle los talones en esta producción de la lucha libre mundial. El Perú está muy lejos de eso, pero hay movidas para volver a ser popular la lucha libre.

La empresa GLL está organizando el “Independencia 2023″, evento por Fiestas Patrias donde se podrá ver el talento nacional en la lucha libre al enfrentarse a México este sábado 22 en el Centro de Convenciones GEEK ubicado en la Av. Alfonso Ugarte N° 1476, en el Centro de Lima, desde las 4 p. m.

Eric Varias es uno de los encargados de sacar este proyecto adelante. Estuvo en el reallity Bienvenida la Tarde y Combate y destacó por su excelente estado físico y la competitividad que mostraba en cada reto. Por eso, ya alejado de las pantallas, decidió asumir el objetivo de imitar a sus ídolos de niño, como The Rock o Golberg.

“A veces me pongo a pensar y digo que la vida me está dando todo lo que de niño quise ser. Ves a youtubers que son millonarios y logran entrar a la WWE como es el caso de Logan Paul e incluso Bad Bunny. Entonces digo: ¿sí ellos pueden, por qué nosotros no?. Lo único que le falta es una ventana y si yo puedo ayudarlos con mis seguidores para poder crecer, con todo gusto lo hago”, nos dice Eric.

Eric Varias habla sobre la lucha libre en el Perú





La lucha libre combina muchas técnicas y se necesita un buen estado físico para poder hacer todos los movimientos. Eric explica cómo cambio su vida para poder afrontar esta nueva etapa y valora lo que vienen haciendo junto a los muchachos que practican esta disciplina.

Para él mismo es un gran esfuerzo, ya que en su faceta como cantante tiene que trabajar durante las noches, lo que hace que su desgaste sea mayor. “Más que el esfuerzo físico, es el cansancio por las amanecidas. Tenía que darme un tiempo para entrenar con los muchachos, para practicar caídas, ya que hay bastante riesgo. Entonces, trato de dividir mis horarios y evito el riesgo”, nos comenta.

“La idea con GLL es seguir creciendo, hacernos conocido no solo en Perú sino mundialmente. Aquí veo que hay personas que se dedican a esto, tienen disciplina y eso es lo que los va a llevar al éxito”, nos dice Eric. “La idea es crecer la cultura de lucha libre y que la gente sepa que en el Perú hay buenos luchadores y necesitan apoyo. Yo quizás no tengo el apoyo económico, pero tengo el apoyo de ser una persona pública y puedo darle una exposición a ellos”, agrega.

En el “Independencia 2023″ no tiene una lucha programada pero se espera que suba al ring para ser parte del show. “Me están diciendo que de ahí saldrá un retador. Yo simplemente estaré para ver con quien me enfrento”, nos comenta.





Perú vs. México El equipo La empresa GeneraXión Lucha Libre (GLL) presentó al equipo que defenderá a la bicolor ante la selección azteca, y sus principales exponentes son el luchador olímpico “Percy Callata”, quien ha representado al Perú en torneos internacionales, y el “Dr. Veneno”, curtido luchador que perfeccionó su técnica tras una temporada en México.

Es justamente en este país donde conoce a “Chavo Moreno” y “King Drag”, “los Implacables”, dos grandes luchadores de las canteras de la leyenda mexicana Mohicano I, quienes tienen la misión de llevarse el triunfo a su país, conocido por ser la meca de la lucha libre profesional.

Eric acepta que la infraestructura no será de gran nivel, pero el show que tienen preparado estará a la altura de los amantes de la lucha libre. Por eso el luchador espera que empresas se sumen a esta movida para que todo siga creciendo.

Además, también veremos en el ring la rivalidad de Perú y Chile con la llegada de “Montoya”, el luchador más rápido del país sureño, que debutó hace poco en la reconocida empresa norteamericana All Elite Wrestling (AEW), y llega junto a “Dozer”, quienes se enfrentarán a los peruanos “Alex Godfrey”, “Franco Azurín” y “Supay”. Completan la terna peruana, “Lee Shu”, “Prince Diego”, “Paul Taylor”, “Magno”, entre otros, quienes prometen una velada llena de emoción con las llaves y los mortales que caracterizan a este deporte.

Datos de GeneraXión Lucha Libre (GLL)

Es una promoción peruana de lucha libre profesional o cachascán, como se conoció en los 70′s, con más de diez años de trayectoria en la escena local, presentándose en Lima y provincias con espectáculos para toda la familia. Durante la pandemia, ante la emergencia sanitaria, optó por tener una presencia 100 % digital, pero ahora ya se regresó a las funciones con público en vivo.

--