Hornswoggle dejó WWE desde el 2015. El pequeño luchador es recordado por sus recurrentes participaciones en divertidos segmentos. Fue compañero de Finlay en su momento y hasta campeón crucero. Volvio en 2018 de manera ocasional a la empresa. Esta experiencia le da potestad de opinar sobre Vince McMahon, jefe de la compañía.

“Desearía haber aprovechado la oportunidad. Pero tenía 21 años y él era el jefe... Hablo de lo intimidante que es pensando en que la gente camina sobre cáscaras de huevo a su alrededor. Siempre me preguntan si es malo o si es un imbécil pero no lo es; es como cualquier jefe. Si mi jefe en Target quiere que haga mi trabajo de una manera y yo no lo hago no le va a gustar”, declaró en una entrevista con Instict Culture.

Eso sí, también destacó el respeto que le tienen los luchadores en la empresa por ser el presidente de la compañía. Para Hornswoggle, Vince se muestra como autoridad y siempre le gusta que la gente haga lo que él pide para no tener problemas.

“Es como cualquier jefe. Pero este jefe dirige un programa de televisión semanal en todo el mundo, múltiples programas todas las semanas, además de administrar la compañía, la mercancía, la publicidad, todo. Tiene sus manos en cada tarro de galletas de esta empresa. Y mientras hagas lo que él te dice y cumplas con tu trabajo, todo estará bien”, dijo.

