No puede más con este tipo de circunstancias. El tenista francés Benoit Paire, número 46° del ránking, mostró su enojo con la ATP tras volver a dar positivo por COVID-19. Según indicó, es la 250º vez que obtiene un resultado de esta índole, perjudicando enormemente su salud mental. El deportista le pidió al máximo ente del tenis “una vida parecida a lo que fue antes del Coronavirus”.

A puertas del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año en la ATP, se desconoce si algunos tenistas, como Novak Djokovic, jugarán en dicho certamen. El país le cierra las puertas a los no vacunados y a los que se encuentran contagiados, por lo que el cuadro principal podría estar plagado de jugadores provenientes de la qualy.

Un caso particular es el del francés Benoit Paire, número 46° del ránking ATP, quien ha brindado unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo. Según indicó el europeo, ha dado positivo por 250º ocasión, causándole problemas mentales, puesto que “se siente atrapado”.

“Por culpa del Covid tengo mocos, pero por culpa de todas estas cuarentenas pasadas en una habitación de hotel al otro lado del mundo, no me siento bien mentalmente ¡El año pasado fue duro, y este año empieza exactamente igual! Sólo una cosa, estoy 100% a favor de la vacuna, pero vivamos como antes Covid, si no, no le veo sentido. Es secundario, pero ATP, ¿cómo defiendes a los jugadores en mi caso?”, afirmó el tenista francés.

Recordamos que el tenista formó parte del grupo de jugadores que tuvo que soportar 14 días de dura cuarentena antes de la edición de este año del Abierto de Australia.

Tras ser eliminado en la primera ronda, Paire arremetió contra los organizadores, diciendo que las condiciones de cuarentena para los jugadores habían sido “vergonzosas”.

