Por Redacción EC

Hace dos años llegó a Pachacámac con una bicicleta y la ilusión de probar algo nuevo. Este fin de semana vuelve al mismo lugar, pero con un objetivo completamente distinto: ser campeón nacional. A sus 16 años, Arón Neuman afrontará este sábado 5 y domingo 6 de septiembre una de las carreras más importantes de su joven trayectoria. El Campeonato Nacional de Downhill reunirá aproximadamente a 200 competidores y tendrá en el rider limeño a uno de los jóvenes que buscarán protagonismo en la categoría Junior UCI.

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