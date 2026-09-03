Hace dos años llegó a Pachacámac con una bicicleta y la ilusión de probar algo nuevo. Este fin de semana vuelve al mismo lugar, pero con un objetivo completamente distinto: ser campeón nacional. A sus 16 años, Arón Neuman afrontará este sábado 5 y domingo 6 de septiembre una de las carreras más importantes de su joven trayectoria. El Campeonato Nacional de Downhill reunirá aproximadamente a 200 competidores y tendrá en el rider limeño a uno de los jóvenes que buscarán protagonismo en la categoría Junior UCI.

Arón llega a esta carrera después de una temporada que empieza a darle señales de que el salto es posible. En julio consiguió el tercer lugar en la categoría Junior UCI en Cusco y luego volvió a subir al podio en Cajamarca, donde terminó segundo. Ahora quiere dar el siguiente paso: ganar el título nacional y continuar construyendo el camino hacia uno de sus grandes objetivos, representar al Perú en el Panamericano de Downhill 2027, de acuerdo con los criterios de selección de la Federación Peruana de Ciclismo. “El podio de Cusco me dio mucha confianza y el segundo puesto en Cajamarca me motiva todavía más. Estoy trabajando para llegar de la mejor manera al Campeonato Nacional”, cuenta.

Arón Neuman, gran figura del downhill nacional.

En el calendario peruano existen aproximadamente cinco fechas de ranking y un campeonato nacional. Todos esos resultados forman parte de la competencia anual, pero el Nacional tiene un valor adicional: quien gana su categoría UCI es considerado campeón nacional hasta la siguiente edición. En el caso de Arón, se trata de la categoría Junior UCI o Sub-19. “Es muy importante porque es el Campeonato Nacional. El año consiste aproximadamente en cinco fechas de ranking y un campeonato, y ambos suman para el ranking. Pero si ganas una categoría UCI, como Junior UCI o Sub-19 en mi caso, te consideran campeón nacional hasta el próximo año”, explica.

Pachacámac, además, no es cualquier circuito para él. Allí disputó la primera carrera de downhill de su vida, hace dos años, precisamente en un Campeonato Nacional. Entonces todavía no tenía el nivel competitivo ni los recursos para pelear por los primeros lugares de su categoría. Aquella experiencia, sin embargo, terminó siendo el comienzo de algo que hoy ocupa una parte importante de su vida. “Es gracioso porque la primera competencia de toda mi vida fue un Campeonato Nacional en Pachacámac hace dos años. En ese momento no tenía el nivel ni los recursos para ganar o competir en la categoría que me correspondía, pero lo tomé como una experiencia valiosa. Ahora regreso con otra preparación y con muchas más ganas de competir”, recuerda.

La transformación empezó con algo tan sencillo como una bicicleta de paseo. Hace poco más de dos años y medio, Arón recibió una y conoció a un grupo de amigos que practicaban downhill. Nunca había practicado un deporte extremo, pero la curiosidad pudo más. Lo que comenzó como un reto terminó convirtiéndose en pasión y, después, en una carrera deportiva. “Nunca había practicado un deporte extremo. Me llamaba mucho la atención y quería superar ese reto. Desde que empecé entendí que el progreso depende de la constancia y de confiar en el proceso”, cuenta. En 2025, durante su primera temporada oficial, terminó tercero en el Ranking Nacional de la categoría Sub-17.

Desde entonces, ha competido en el Ranking Nacional, las American Series disputadas en Pachacámac y Cusco y en circuitos como El Morro y Amancaes. También ha conseguido podios en eventos como Tattoo Terra Challenge, Copa Downhill y Enduro Chorrillano.

Su crecimiento deportivo ocurre, además, dentro de una familia conocida por otros escenarios. Arón es hijo de la actriz peruana Jimena Lindo, actual esposa de Manolo Barrios, reconocido integrante de la histórica banda nacional Mar de Copas. Manolo no es su padre biológico, pero la relación que ambos mantienen actualmente es muy cercana y similar a la de un padre y un hijo.

El reto en Pachacamac

Ahora Arón vuelve a Pachacámac con una ventaja que no quiere desaprovechar. Será la primera fecha de la temporada que se disputa en Lima y los riders locales conocen mejor un circuito en el que entrenan regularmente. “El campeonato es en casa. Es la primera fecha que hay en Lima y los limeños tenemos cierta ventaja frente a quienes entrenan en provincia, porque nosotros conocemos y entrenamos regularmente en Pachacámac. Estas últimas fechas han sido todas en provincia. Ahora es momento de defender casa”, sostiene. Después del Nacional, tiene previsto continuar compitiendo en el circuito local, incluida la quinta fecha del Ranking Nacional en el Morro Solar, programada aproximadamente para el 25 de septiembre.

Hace dos años, Pachacámac fue el punto de partida. Este fin de semana puede convertirse en el lugar donde Arón confirme cuánto ha cambiado desde aquella primera carrera. Ya no llega solamente para descubrir qué puede hacer sobre una bicicleta. Llega después de podios en Cusco y Cajamarca, con experiencia en el circuito y con la posibilidad de convertirse en campeón nacional.

El siguiente objetivo estará un poco más lejos: el Panamericano de Downhill 2027. “Quiero seguir mejorando, competir, conocer nuevos lugares y disfrutar de este deporte. Cada carrera me deja algo nuevo”, dice. Y antes de pensar en lo que viene, tiene claro lo que toca hacer en casa: “Ya conocemos el circuito, entrenamos aquí y es nuestra casa. Ahora toca defenderla”.