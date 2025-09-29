“Es un orgullo para el Perú”: Las lágrimas de Neri Mamani, la estudiante de derecho que le dio la primera medalla de oro a Perú en un Mundial de Para Atletismo

“Su trabajo es duro y no se ha rendido. En mi país es un ejemplo de perseverancia, es un orgullo para el Perú y el Cusco”, dice Aldo Cusi Huamán mientras su rostro dibuja una sonrisa de felicidad y orgullo. Él es el guía y los ojos de Neri Mamani, la cusqueña que acaba de hacer historia en Nueva Delhi, al otro lado del mundo, a más de 16 mil kilómetros de su hogar. Ella, la mejor paratleta del Perú y dueña del récord nacional en los 1.500 metros, escuchaba y no podía parar de emocionarse.

“Es un honor representar al Perú”, cierra Cusi y Neri estalla. Ya no solo es emotividad, ahora hay lágrimas. Y no es para menos. Mamani ganó la medalla dorada en los 1.500 metros T11 del Mundial de Paratletismo que se disputa en Nueva Delhi, en la India.

La hazaña se logró la noche del sábado del Perú, domingo por la mañana en la India. En el estadio Jawaharlal Nehru, Neri Mamani triunfó en la categoría para los atletas invidentes y dejó la bandera nacional por todo lo alto.

La paratleta peruana hizo un tiempo de 4min:59s:93c junto a su guía Aldo Cusi Huamán y ganó con una ventaja de casi dos segundos sobre la keniata Nancy Chelangat Koech (Geoffrey Kiplangat de guía). Mientras tanto, quien cerró el podio de la competencia fue la polaca Joanna Mazurd-Dziedzic (Marcin Kesy de guía).

Así, Neri Mamani se consagra como la primera medallista peruana en un mundial de paratletismo, que se realiza desde 1994 con su primera edición en Berlín, Alemania.

En los Juegos Paralímpicos París 2024, Mamani compitió en la prueba de los 1.500 metros T11 de paratletismo y quedó tercera en la serie 1 con un tiempo de 4min:59s:74c, con lo cual logró su mejor marca personal. En el mundial estuvo cerca de superarlo.

Además, en diciembre del año pasado fue considerada la paratleta revelación del año para el Movimiento Paradeportivo. El galardón fue luego de ganar una medalla de oro en el Grand Prix de Paratletismo de Xalapa (México), quedar cuarta en el campeonato mundial llevado a cabo en Kobe (Japón) y terminar quinta en los Juegos Paralímpicos París 2024.

Estudiante de derecho en la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, Neri dejó en alto a todo el Perú. Es, como dice su guía, un orgullo.

“Corrieron a un paso inalcanzable para los demás binomios, dejando la medalla de plata a la keniata Nancy Chelangat Koech y la de bronce a la polaca Joanna Mazur-Dziedzic”, detalló la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (Anpperu) en una nota en la que destaca lo conseguido por la dupla Mamani-Cusi.

Neri Mamani es una de las cinco paratletas que disputan el Mundial de Paratletismo 2025 de Nueva Delhi, una competencia en la que se han inscrito 261 paradeportistas, además de 27 guías, de 17 países, y paratletas con bandera neutral.

Rosbil Guillén ya lo hizo en los 5.000 metros T11, aunque no pudo culminar la prueba. Mientras Kenny Pacheco fue octavo en lanzamiento de bala, y aún le resta competir en lanzamiento de disco, competencia donde espera posicionarse en los primeros puestos.

Melissa Baldera va por otra medalla para el Perú

Tras el importante logro conseguido por la cusqueña Neri Mamani, la delegación peruana continúa expectante por seguir haciendo historia en la India. Y es que la velocista Melissa Baldera clasificó a la final de los 400 metros T11.

Ella participa con el guía Edert Yllescas, y juntos lograron un tiempo de 1min:04s:51c, para ubicarse segundos en el heat 1 de la eliminatoria y conseguir de ese modo su clasificación a la final de la prueba.

Baldera volverá a competir esta mañana, desde las 8:40 a.m. (hora peruana), por un lugar en el podio, soñando con darle al Perú otra medalla.

Además de Melissa, han clasificado a la final Thalita Vitoria Simplicio da Silva (1min:01s:76c), la keniata Priscah Jepkemei (1min:05s:32c) y la angoleña Juliana Ngleya (1min:03s:20c).

Baldera ha “subido” de distancia. Ella compitió en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 en las distancias de 100 y 200 metros libres, siempre con el guía Edert Yllescas.

