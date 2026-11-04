El histórico extenista alemán Boris Becker destacó el talento de Ignacio Buse luego de que el peruano consiguiera una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar al ruso Daniil Medvédev, número cinco del ranking mundial, en el Masters 1000 de París.

El exnúmero uno del mundo y ganador de seis títulos de Grand Slam utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para dedicarle un mensaje al tenista nacional, quien atraviesa una semana histórica en el torneo francés.

Ignacio Buse eliminó a Daniil Medvédev, número 5 del ránking ATP, y construye su propio lugar en la historia. En los octavos de final del Masters 1000 de París se enfrentará al portugués Nuno Borges para seguir ilusionando a un país entero. (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP) / MATTHIEU MIRVILLE

“¡Buse es un talento increíble! Esperando cosas buenas de él el próximo año 2027”, escribió Becker, en reconocimiento al rendimiento del peruano, que logró imponerse ante uno de los principales favoritos del certamen.

¿Cómo fue la victoria de Ignacio Buse ante Daniil Medvédev?

Ignacio Buse consiguió su clasificación a los octavos de final del Rolex París Masters tras vencer a Daniil Medvédev por un doble 6-4. El encuentro, correspondiente a la segunda ronda, duró una hora y 39 minutos y se disputó en las pistas bajo techo del Paris La Défense Arena.

El peruano mostró personalidad y solidez para competir frente al ruso, quien llegó al torneo como cuarto cabeza de serie y número cinco del mundo. En el primer set, ambos mantuvieron la igualdad hasta el 4-4, momento en el que Buse consiguió un quiebre fundamental para tomar ventaja y cerrar la manga por 6-4.

Buse is an incredible talent ! Expecting good things from him next year … 2027 ! — Boris Becker (@TheBorisBecker) November 4, 2026

La segunda parte del encuentro presentó un desafío mayor. Medvédev logró ponerse 4-2 arriba y parecía encaminado a forzar un tercer set. Sin embargo, el tenista nacional reaccionó, recuperó el quiebre y ganó los juegos siguientes para sellar otro 6-4.

El punto definitivo llegó cuando Buse respondió al servicio de su rival y, después de llevarlo al fondo de la cancha, conectó un potente golpe de derecha abierto que dejó sin opciones al ruso. Así concretó el triunfo más importante de su trayectoria profesional.

“Es la mejor victoria de mi carrera”, reconoció Ignacio Buse

Tras el partido, el tenista peruano expresó su satisfacción por haber eliminado a una de las principales figuras del circuito. En declaraciones a ESPN, calificó el resultado como el triunfo más importante de su carrera.

Ganarle una final de US OPEN al mejor Djokovic de la historia es difícil. Vencer a la Perla cuando está encendida es directamente imposible. Buse son palabras mayores. https://t.co/gw9fxdfUW9 — La Perla de Lima (@FuerzaCarballes) November 4, 2026

“Ha sido una victoria increíble en el último torneo del año. Creo que es muy bonito haber conseguido este triunfo. Por ahora, es la mejor victoria de mi carrera”, manifestó.

Buse también dejó claro que no pretende conformarse con lo conseguido y que su objetivo es continuar avanzando en el certamen.

“Ha sido una victoria espectacular, pero lo importante es no conformarse y seguir partido a partido. Vengo jugando bien, me estoy acomodando bastante bien a la superficie y lo más importante también es disfrutar del día a día, no pensar mucho en el futuro. Por supuesto, quiero ir por más”, señaló.

Ignacio Buse hizo historia tras eliminar a Daniil Medvédev en París. (Foto: AFP) / MATTHIEU MIRVILLE

Después de eliminar a Medvédev, Ignacio Buse tendrá como siguiente rival al portugués Nuno Borges, quien consiguió su clasificación a los octavos de final tras vencer al ruso Karen Khachanov por 6-3 y 6-4.

El encuentro entre Buse y Borges está programado para este jueves 5 de noviembre, por un lugar en los cuartos de final del Masters 1000 de París. El partido se disputará en la Cancha 1 y está previsto para no antes de las 9:30 a. m. (hora peruana), de acuerdo con la programación difundida.

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