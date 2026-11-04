Boris Becker destaca el triunfo histórico de Ignacio Buse y le hace una predicción para 2027. Foto: EFE
Boris Becker destaca el triunfo histórico de Ignacio Buse y le hace una predicción para 2027. Foto: EFE
Por Redacción EC

El histórico extenista alemán Boris Becker destacó el talento de Ignacio Buse luego de que el peruano consiguiera una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar al ruso Daniil Medvédev, número cinco del ranking mundial, en el Masters 1000 de París.

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