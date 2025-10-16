Luca Vildoza, basquetbolista argentino, protagonizó un escándalo en Italia junto a su esposa, la jugadora de vóley serbia Milica Tasic. Ambos fueron detenidos en la comisaría de Bologna por agredir en la vía pública a una enfermera de la Cruz Roja.

Tras conocer los hechos, el club del jugador, Virtus Bologna, emitió un comunicado en el que brindó detalles de lo ocurrido. De acuerdo a la publicación, el altercado tuvo lugar la noche del miércoles 15 en las inmediaciones del estadio PalaDozza.

Vildoza y su esposa circulaban en su auto por la calle Calori, cuando se encontraron con una ambulancia de la Cruz Roja Italiana detenida. El jugador argentino habría reaccionado con gestos y palabras hacia el equipo de emergencia para que se movieran del lugar y le den paso. Minutos después se encontraron en otra calle y allí todo empeoró.

El vehículo de Vildoza habría obstaculizado el paso de la ambulancia con maniobras peligrosas y frenadas. La situación escaló hasta que el basquetbolista sujetó por el cuello a la enfermera y su esposa la habría agredido jalándole el cabello.

La policía llegó de inmediato al lugar y detuvo a la pareja. La mujer agredida, de 55 años, fue llevada al hospital par recibir atención médica. Ella presentó una denuncia por lesiones contra Vildoza y Tasic, quienes pasaron la noche en la comisaría de Bologna.

Al respecto, la Cruz Roja Italiana publicó un comunicado en el que condenó enérgicamente el hecho. “Episodios como el ocurrido en Bologna son repudiables, pero no disminuirán el compromiso de las mujeres y hombres de servir a la comunidad”, escribieron.

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.