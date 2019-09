España vs. Irán EN VIVO: por el Mundial de baloncesto 2019 | EN DIRECTO España vs. Irán EN VIVO ONLINE: se enfrentan este miércoles (07:30 am. / EN DIRECTO vía DirecTV Sports), por la tercera fecha del Grupo C del Mundial de baloncesto 2019

El poderoso equipo de España va por el pase a octavos de final de forma invicta. (Foto: AFP) El poderoso equipo de España va por el pase a octavos de final de forma invicta. (Foto: AFP)