La primera edición del circuito de artes marciales mixtas de este 2024 llega con todo. La UFC Vegas 84 tendrá como combate principal el Magomed Ankalaev vs. Johnny Walker, en una revancha de infarto. Recordemos que ambos luchadores se enfrentaron el pasado octubre, en aquella oportunidad el combate no tuvo un ganador debido a un golpe ideal del ruso hacia el brasileño. Sigue el evento a través de las siguientes señales: ESPN, Fox Sports, Star Plus, UFC Fight Pass y DAZN.