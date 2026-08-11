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Resumen

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La gimnasta estadounidense compartió con Mafer Reyes y se animó a probar una tortita de choclo y ceviche durante su visita al Perú. (Foto: Lima 2027)
La gimnasta estadounidense compartió con Mafer Reyes y se animó a probar una tortita de choclo y ceviche durante su visita al Perú. (Foto: Lima 2027)
Por Marco Quilca León

La visita de Simone Biles al Perú dejó un momento que rápidamente llamó la atención. La multicampeona estadounidense aprovechó su estadía en Lima, a donde llegó como invitada de honor por la cuenta regresiva de los Juegos Panamericanos Lima 2027, para compartir una experiencia gastronómica junto a María Fernanda Reyes, una de las principales figuras del surf peruano. Ambas disfrutaron de algunos de los platos más representativos de la cocina norteña.

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