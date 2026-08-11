La visita de Simone Biles al Perú dejó un momento que rápidamente llamó la atención. La multicampeona estadounidense aprovechó su estadía en Lima, a donde llegó como invitada de honor por la cuenta regresiva de los Juegos Panamericanos Lima 2027, para compartir una experiencia gastronómica junto a María Fernanda Reyes, una de las principales figuras del surf peruano. Ambas disfrutaron de algunos de los platos más representativos de la cocina norteña.

El encuentro ocurrió en el restaurante Pueblo Viejo, en Miraflores, especializado en gastronomía tradicional de Chiclayo. Biles se animó a probar una tortita de choclo, uno de los clásicos de la cocina norteña, y su reacción fue inmediata. “Ustedes tienen la mejor comida del mundo. ¡Está buenazo!”, comentó la campeona olímpica después de degustar el plato.

La conversación continuó mientras Biles y Mafer Reyes compartían la mesa. La estadounidense quiso conocer cuál era el plato favorito de la surfista peruana. “¿Cuál es tu plato favorito?”, le preguntó, a lo que Reyes respondió que sus preferidos son el arroz con pato y el ceviche.

Biles tampoco quiso quedarse con las ganas de probar el ceviche. La gimnasta estadounidense degustó el plato y, después de probarlo, dio su veredicto: “Está muy rico”. Así, entre platos norteños y una conversación entre dos destacadas deportistas, la visita terminó convirtiéndose también en una pequeña introducción de Biles a los sabores de la gastronomía peruana.

El encuentro entre ambas fue compartido por las cuentas de Lima 2027 y María Fernanda Reyes, acompañado del mensaje: “Cuando el deporte une, nacen momentos que quedan para siempre”. La visita de Biles al país forma parte de las actividades previas a los Juegos Panamericanos Lima 2027, que se desarrollarán del 23 de julio al 8 de agosto del próximo año.

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