En Panamá no solo se compitió y se ganó. Se podría decir que se sembró. El Team Perú que hizo historia en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 nos obsequió 47 medallas (13 de oro, 15 de plata y 19 de bronce), pero también la certeza de que el deporte nacional atraviesa un momento bisagra. Nunca antes, en las cuatro ediciones anteriores (Lima 2013, Santiago 2017 o Rosario 2022) se había alcanzado tal cantidad de preseas doradas.

Y la estadística se refuerza con la apreciación. “La participación de la delegación peruana es histórica porque las 47 medallas obtenidas traducen el esfuerzo que deportistas y entrenadores hacen día a día, son reconocimientos a la dedicación, disciplina y talento, sin perder en cuenta que el Perú consiguió 13 medallas de oro”, señala Sergio Ludeña, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Fueron 141 atletas, distribuidos en 23 deportes, los que sostuvieron la bandera en una cita que reunió a más de dos mil deportistas de 15 países. Jóvenes de entre 14 y 17 años que, en muchos casos, vivieron su primera experiencia internacional. Una delegación numerosa -la segunda más grande de la historia tras Lima 2013- y respaldada por una inversión estatal de 69 mil soles, casi el doble de lo destinado en Rosario 2022.

¡Color, luces y mucho ritmo con el #TeamPerú! 🇵🇪✨



La ceremonia de clausura de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 estuvo llena de música y energía, en un espectáculo que puso a bailar a todas las delegaciones. pic.twitter.com/uktxNMFPRy — Team Perú Oficial (@copteamperu) April 26, 2026

El resultado, a primera vista, podría compararse con ediciones anteriores. Lima 2013 dejó 66 medallas -y dos preseas de plata multinacionales; es decir, de peruanos que hicieron equipo con colegas de otros países-, Santiago 2017 sumó 40 y Rosario 2022 alcanzó 45. Sin embargo, el matiz está en el oro. Perú pasó de 11 preseas doradas en Rosario a 13 en Panamá, consolidando una tendencia ascendente en el indicador que define posiciones en el medallero.

“Esta gesta es increíble porque estamos en un recambio generacional muy fuerte”, nos dice Miguel Toledo, periodista que acompañó a la delegación como miembro del Comité Olímpico Peruano (COP); es decir, vivió de cerca la hazaña. “Lo conseguido en Panamá es muy importante”, añade Margarita Rivera, directora del medio especializado “ElPoli.pe”. “Se ratifica que nuestro país mantiene su hegemonía en deportes como el surf y bádminton”, analiza el periodista Óscar Castro, de TV Perú.

“Estos chicos estudian y practican deporte, están en plena etapa de desarrollo. Y aquí lo que pesa es el oro: nunca antes se habían logrado 13 medallas doradas. Eso marca una diferencia clara respecto a Lima, Santiago y Rosario”, explica Miguel Toledo.

“Para muchos ha sido su primera experiencia internacional, su primera medalla. Eso es formación de carácter. Y pensando en Lima 2027, esto es clave: vamos a ver una mixtura entre experiencia y juventud emergente. Pero para que eso funcione, el apoyo no puede quedarse solo en el alto rendimiento; debe fortalecerse desde la base, desde los 13 o 14 años”, añade.

La preparación fue vital para el arequipeño Thiago Goyzueta Carnero. Foto: Juegos Sudamericanos. / SYSTEM

Pensando en Lima 2027

En ese tránsito entre promesa y realidad aparecen nombres propios y disciplinas que empiezan a construir tradición. El surf y el bádminton, por ejemplo, ratificaron su vigencia. También el atletismo, que dejó marcas como la de Thiago Goyzueta, quien rompió el récord suramericano en los 2.000 metros con obstáculos con un tiempo de 5:57.51. O el relevo femenino 4x100 -integrado por Catalina Yzaga, Doménica Crose, Isabel Quiroz y Romina Fiol- que estableció un nuevo récord nacional.

Para Margarita, el valor de estos Juegos está en lo que revelan más que en lo que cierran. “Nos brinda un conocimiento sobre los nuevos valores del deporte nacional. Hay chicos de 14, 15 años que ya compiten a este nivel. Pero esto no tendrá real importancia si las autoridades no les dan continuidad. De nada sirve celebrar medallas si no se generan las condiciones para que ellos sigan desarrollándose”.

El doble medallista de oro en Atletismo, Thiago Goyzueta y la medallista dorada de bádminton, Sofía Junco fueron designados abanderados del Team Perú del Comité Olímpico Peruano para la Ceremonia de Clausura de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 pic.twitter.com/5M6Ak04kJq — Team Perú Oficial (@copteamperu) April 24, 2026

Su advertencia cobra sentido si te tiene en cuenta que, históricamente, el deporte peruano ha convivido con esa fragilidad: talentos que emergen y se diluyen por falta de estructura. Un trabajo que tiene hace el Instituto Peruano del Deportes. “Hay casos como Catalina Zariquiey, que ya está en la cima de su categoría a nivel mundial. O lo de la lucha, que con poco presupuesto ha logrado una gran cantidad de medallas. Eso exige atención inmediata. Programas, inversión, seguimiento. Porque muchos se quedan en etapa juvenil por falta de apoyo”, agrega.

Desde otra mirada, Óscar Castro, refuerza la idea del punto de partida. “Es sumamente importante porque se trata de una nueva generación que, en su mayoría, ha representado por primera vez al país en un evento de esta magnitud. Y además, es la mejor participación en la historia de estos Juegos”.

Castro también proyecta nombres hacia el futuro cercano. “Catalina Zariquiey puede brillar en Lima 2027, no solo por competir en casa, sino por su talento. También veo potencial en Oziel Herrera en lucha, Thiago Goyzueta en atletismo, y en el bádminton con Guillermo Buendía y Naomi Junco”.

La obligación debe ser que Panamá 2026 no sea solo en grato recuerdo, sino un punto de partida pensando en los Juegos Bolivarianos, Odesur y, finalmente, a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Los tres especialistas coinciden: el próximo año, en nuestra capital, habrá una delegación en la que también brillen estos nombres, una mezcla de la experiencia de los Diego Elías, Stefano Peschiera o Kimberly García, y la juventud de los Goyzueta, Zariquiey, entre otros.

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