Por Marco Quilca León

En Panamá no solo se compitió y se ganó. Se podría decir que se sembró. El Team Perú que hizo historia en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 nos obsequió 47 medallas (13 de oro, 15 de plata y 19 de bronce), pero también la certeza de que el deporte nacional atraviesa un momento bisagra. Nunca antes, en las cuatro ediciones anteriores (Lima 2013, Santiago 2017 o Rosario 2022) se había alcanzado tal cantidad de preseas doradas.

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