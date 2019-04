Estrada vs. Sor Rungvisai EN VIVO: cuándo y dónde ver el duelo por Campeonato del Mundo del peso supermosca

Este miércoles 26 de abril se desarrollará una de los combates más atractivos del mes. Juan Francisco Estrada vs. Sor Rungvisai se verán las caras por el Campeonato del Mundo del peso supermosca en el en el Forum de Inglewood (California).

La transmisión de la mencionada pelea se llevará a través de la señal de DAZN para todo Estados Unidos e incluido España. Para Latinoamérica, ESPN tiene los derechos del combate.

►Nadal venció a Ferrer por los octavos del Abierto de Barcelona



Cartelera oficial del Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco 'Gallo' Estrada: WBC del peso supermosca:

. Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco 'Gallo' Estrada: Mundial WBC del peso supermosca.

. Daniel Román vs TJ Doheny: Mundiales WBA e IBF del supergallo.

. Jessie Vargas vs Humberto Soto: Peso superwelter.

. Anthony Sims vs Vaugh Alexander: Peso supermedio.

. Shakhram Giyasov vs Emanuel Taylor: Peso superligero.

. Alberto Ezequiel Melian vs Isaac Zárate: Peso supergallo.

. Ronny Ríos vs Daniel Olea: Peso supergallo.

. Murodjon Akhmadaliev vs Carlos Carlson: Peso pluma.

. Diego Pacheco vs Guillermo Maldonado: Peso medio.

. Austin Williams vs Joel Guevara: Peso medio.

Horarios del mundo del Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco 'Gallo' Estrada:

España: 01:30 horas.

Estados Unidos: 19:30 horas (EDT) / 16:30 horas (PDT).

México: 18:30 horas.

Chile: 19:30 horas.

Colombia: 18:30 horas.

Argentina: 20:30 horas.

Perú: 18:30 horas.

Venezuela: 18:30 horas