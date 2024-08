Se esperaba mucho de la marcha atlética y Evelyn Inga nos alegró el inicio de este jueves 1 de agosto, con toda su resistencia para meterse en el top xx de París.

El día abrigó demasiado en Trocadéro, frente a la Torre Eiffel, y la sensación térmica terminó complicando la actuación de mucha, tanto que la italiana Antonella Palmisano, oro en Tokio, tuvo que detener su paso y terminó en el último lugar.

Evelyn Inga nació en Huancayo y se formó ahí, pero en el último año pasó a entrenar a Argentina, junto al profesor Alfredo Quispe.

Especialista en larga distancia, ahora se destaca en los 20km, aunque luego de un largo proceso de adaptación. “Me chocó bastante cambiar de los 35 a los 20, porque le tenía temor a los 20 por lo rápido que es. En los 35km sale más tranquila y a partir de los 10km que agarra el ritmo”, nos contó la marchista. Y entrenar con Mary Luz Andía la ayudó mucho para mejorar su velocidad.

En París Mary Luz Andía en puesto 12 y Kimberly en el 16 Evelyn Inga finalizó en el octavo lugar en marcha 20km en 1:28:16, con lo que gana un Diploma Olímpico, reconocimiento que se le hace a los ocho mejores de cada disciplina. Es la primera que se logra en estos Juegos. En Tokio 2020 llegaron a un Diploma Olímpico Ángelo Caro, Lucca Mesinas, Alexandra Grande y Nicolás Pacheco. Gran actuación de la delegación peruana en la marcha peruana, ya que al octavo puesto de Evelyn, se suma el puesto 12 de Mary Luz Andía (1:29:24), gran resultado para la marchista que entrena en Arequipa. Lamentablemente Kimberly García no tuvo un buen día y problemas físicos la retrasaron, llegando en la casilla 16 con un tiempo 1:30:10



Pero no solo de los detalles técnicos tuvo que mejorar, también aspectos de salud mental y física.

“Yo antes no valoraba mucho lo que hacía. En mi casa todo era norma y hasta el 2021 lo llevaba junto a la Universidad”, nos contó hace poco sobre la forma en la que enfocaba el deporte. Además, un tema de salud complicaba sus expectativas. “Sufrí por el tema del hipotiroidismo y eso ha sido un factor importante porque me cuesta mantener mi peso. Ahora soy más rigurosa con mis exámenes, antes era más indisciplinada con eso. Esos detalles empezamos a afinar y ahora me dedico 24/7 al deporte”, reveló sobre su salud.

PARÍS, 01/08/2024.- La española Laura García-Caro (d) y la peruana Evelyn Inga (i) compiten en la prueba de los 20km marcha femeninos de los Juegos Olímpicos de París 2024, este jueves, en la capital francesa. EFE/ Miguel Toña / Miguel Toña

Además, se despojó de algunos pensamientos que la ayudaron a empezar a destacar en el deporte. “Egoísta es ser otra cosa, enfócate en ti para que cumplas tus sueños”, le decía su padre. Y así lo entendió Evelyn. “Empecé a darme tiempo para mi. Tengo 25 años y siento que es una gran etapa para empezar”, nos contaba.