La marchista peruana Evelyn Inga volvió a destacar en el atletismo internacional al conquistar la medalla de oro en la prueba de 21 kilómetros de la 45th Dudinská 50, competencia de nivel oro del circuito de World Athletics que se realizó en Eslovaquia. La deportista nacional firmó una gran actuación y confirmó su buen inicio de temporada.

Inga se quedó con el primer lugar tras registrar un tiempo de 1 hora, 33 minutos y 49 segundos, lo que además significó su mejor marca personal en la distancia. Con este resultado, la atleta peruana consiguió su segunda victoria en este tradicional torneo europeo, luego de haber ganado también la edición de 2024.

El dominio peruano fue total en la competencia, ya que Kimberly García terminó en el segundo lugar con un tiempo de 1:34:17, logrando así la medalla de plata. El podio lo completó la mexicana Alejandra Ortega, quien cruzó la meta con un registro de 1:35:57.

Tras su triunfo, Inga destacó el alto nivel de la competencia y ya piensa en su próximo desafío internacional: el Mundial de Marcha Atlética por Equipos, que se disputará el 12 de abril en Brasil. La atleta peruana confía en que el equipo nacional pueda lograr un gran resultado en esta importante cita del calendario mundial.