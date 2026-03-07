Por Redacción EC

La marchista peruana Evelyn Inga volvió a destacar en el atletismo internacional al conquistar la medalla de oro en la prueba de 21 kilómetros de la 45th Dudinská 50, competencia de nivel oro del circuito de World Athletics que se realizó en Eslovaquia. La deportista nacional firmó una gran actuación y confirmó su buen inicio de temporada.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.