Por Raúl Castillo

Hace cuatro años estuvo a punto de retirarse de la marcha atlético y, hoy, cinco años después levanta una medalla de oro en los 21 de marcha atlética en Eslovaquia, tras vencer a una bicampeona mundial como Kimberly García. Evelyn Inga (27 años) sueña con llegar a lo más alto de la disciplina, entrena en el equipo de la mexicana Alegna González, campeona mundial y finalista olímpica, y aspira tocar la gloria en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En entrevista con DT, nos cuenta su preparación, su lucha consigo misma, su personalidad, Kimberly y los próximos retos.

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Entrevista