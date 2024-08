En un principio los focos no estaban sobre ella, pero tras más de una hora y veintiocho minutos de competencia Evelyn Inga reclamó la atención que se merecía. La atleta peruana sorprendió y logró meterse en el top 10 (8°) en los 20 km. de marcha atlética en los Juegos Olímpicos París 2024.

Con un tiempo de 1h28min16s, Inga obtuvo una nueva diploma olímpica para Perú. Cabe resaltar que esta es su primera participación en unos Juegos Olímpicos.

“(Estar en) los Juegos Olímpicos no se basa netamente en romper marcas, sino en estar entre las mejores del mundo. Ninguna hizo un récord del mundo aquí por las condiciones climáticas, por el circuito, pero estoy dentro de mis mejores marcas. Eso me da mucha confianza, más aún el puesto que he logrado siendo mis primeros JJ.OO.”, contó Evelyn tras llegar a la meta.

Inga también elogió una competencia de este nivel y la calificó como una de las más reñidas. “A nivel olímpico es otro nivel. He tenido la oportunidad de estar entre las seis mejores del mundo, quedé cuarta en Turquía, entonces todas vienen con la mejor preparación. Son rivales admirables, que están dentro del top del mundo y estar en este grupo es una satisfacción tremenda. Feliz de cumplir este sueño”, aseguró.

Sobre sus objetivos en estas justas olímpicas, expresó que pudo cumplir una meta trazada: “Yo venía a estar en una (posición) del 1° al 8°, justamente. En un principio solo pensaba clasificar a París 2024, pero Dios me ha dado mucho más de lo que esperaba. Me sentía preparada al igual que todas, yo nunca me minimicé ni me subestimé”, comentó.

Por último, y para felicidad de todo el Perú, Evelyn Inga confirmó que no se detendrá en su objetivo de representarnos nuevamente en Los Ángeles 2028. “Se viene un merecido descanso y pensar con calma el 2025. Sé que tengo unos Juegos Olímpicos más”, expresó.