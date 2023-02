Días después de su salida, Huerta conversó con Deporte Total para responder por algunos señalamientos a su gestión, como la llegada de personas del Ministerio de Defensa como César Pogui (gerente general), Carola Bustamante (asesora y encargada del personal), Nelly Rodríguez (jefa de administración), Vicente Carrasco (presupuesto) y Amparo Sánchez (comunicaciones).

En el año en el que se realizan los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el IPD sigue en constante cambio. Desde enero del 2022 hasta la fecha se han designado a seis presidentes, ahora con Guido Flores Marchán a la cabeza.

—¿Por qué dejas el cargo en el IPD?

Aparentemente, por lo que me dijeron, todos los funcionarios que fueron nombrados por la anterior administración, llámese Pedro Castillo, debían salir. No importa si eran bueno o malos, debían salir. En este caso al ser cargos de confianza, había que aceptar.

—Pero se te señaló de copar el IPD con gente del Ministerio de Defensa

Eso era la parte administrativa, que no tiene nada que ver con la parte operativa que yo lideraba. Se dice que era como una imposición militar, pero no existe eso. Nosotros los militares no tenemos una posición dentro del gobierno. A mí me convocaron en diferentes gobiernos, me entrevistaron PPK (Pedro Pablo Kuczynski), Martín Vizcarra y hasta Francisco Sagasti. Me entrevistaron, veían mi perfil hasta que me llamaron. El deporte es apolítico, pero el cargo es una designación política. Así como te nombra, te vas.

—Se comentó que tu llegaste al cargo por presiones de las Fuerzas Armadas

Absolutamente falso. Las Fuerzas Armadas son absolutamente apolíticas. Lo conozco al general Gómez de la Torre, tengo buena relación con él, pero estoy seguro de que de allí no viene. Tampoco del Comandante General anterior, Córdova, a quien conozco pero no era su amigo. A mí me han entrevistado en tres oportunidades, tres gobiernos. Esta última me trajeron desde Paraguay donde estaba en los Juegos Odesur y no me exigieron ninguna posición ni nada, solo trabajar.

—Pero llamó la atención que una de tus primeras actividades fuera con Aníbal Torres

El único estigma fue haber sido designado por Castillo Terrones. Me ponen que era hombre de confianza, una sola vez lo vi. Que era amigo de Aníbal Torres, una sola vez lo vi. Efectivamente hicimos una actividad en San Martín con Aníbal Torres, pero para que el presidente lo inaugure, pero declinó de ir. Por eso fue el señor Aníbal Torres.

Aníbal Torres en el evento en San Martín. (Foto: IPD)

—¿Bajo qué criterios convocó a su equipo de Defensa?

Bajo el criterio que yo ya los conozco. Pogui era mi jefe y jamás tuvimos una discusión. Todas las ideas se hicieron realidad y fueron efectivas en Defensa. En ese equipo estaba la señora Carola que era asesora. Si conozco a un equipo y sé que funciona lo inteligente es trasladarlo. Además, ellos solo veían cuestiones administrativas, superamos varios problemas para entregar un IPD super encaminado.

—Pero ya le venían pidiendo la renuncia

La alta rotación hace daño. Si es bueno no se cambia. No veamos el origen si no la capacidad de trabajo. Lo que incomoda, el sinsabor es de retrocesos, marchas y contramarchas. Eso no es saludable sobre todo porque estamos en el año de los Panamericanos. Teníamos el plan que ojalá lo continúen. El nuevo presidente viene de la parte académica, que es totalmente diferente a la deportiva. Estaba para lanzarse ya en unos días, pero así es la política.

—¿Qué le dio ese equipo que llegó de Defensa al IPD?

El equipo venimos de defensa, pero es un equipo que funcionó muy bien. Yo era asesor en Defensa. Mi perfil calzaba por todos lados, salvo que ser militar sea malo, pero ya no estoy en activo. El equipo le dio orden y disciplina. Para empezar, llegaban a la hora que quería, faltaban cuando querían. Para eso había que dar el ejemplo, llegaba temprano, me iba tarde. Verificaba su trabajo, ejercía control. Lo poco que avanzamos ojalá que se continúen.

—¿Se te dio oportunidad de sustentar tu trabajo?

El ministro me convocó por el tema. Me dijo que aún me mantenga hasta que se designe al nuevo presidente. Luego, el ministro junto al Sr. Flores Marchán me pidieron que los acompañe desde otra posición. Recuerda que yo vengo del tiro y esa velocidad de 15 clasificados queríamos imprimirlas en el resto de las federaciones.

—¿En qué puesto podría estar?

Parece ser que podría estar como asesor. Estoy seguro de que, en cualquier gobierno, estaré viendo el deporte. Es más, me voy a reintegrar al tiro. Soy líder team de varios equipos, esa es mi especialidad de liderazgo con los atletas. Lo que yo pido que hagan ellos, yo también lo hago.

—¿Pudo hablar con el nuevo presidente?

En el IPD, el 70% del presupuesto deportivo está consignado en el alto rendimiento. La prioridad ahorita son los Juegos Panamericanos. Le dije “si Ud. tiene otra prioridad, le recomiendo que se enfrasque y sea objetivo”.

—¿Algún pedido en especial?

Le he pedido que no deje de priorizar el tema de los Panamericanos, que es un clamor. Tenía algunas fricciones con el señor Serna que al comienzo era muy distante, pero le expliqué temas como que se active el centro biomédico de la Videna. Les dije a Legado que lo que yo quiero es que funcione. Álvaro Castro lo entendió y entiendo que está para operar.

—¿Cómo se está dando el cambio de presidente?

Estoy haciendo una transferencia bastante amistosa. La gente sabe que son cargos de confianza y que el señor vaya con su propia gente. Sé que han sacado a la jefa de prensa, Amparo Sánchez, que fue jefa de prensa de Defensa. Una chica que iba a un ritmo más alto que el mío, tenías notas, tuvo las redes vivas en el poco tiempo que ha estado.

—¿Qué IPD encuentra Flores Marchán?

Recibe un IPD mejor organizado. El anterior mandato estaba desfazado sin conocer el manejo federativo. Los deportistas ahora ven a autoridades que se preocupan por su trabajo. Que Flores Marchán continue con eso.

Guido Flores Marchán es doctor en Educación, egresado y catedrático de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. (Foto: IPD)

—¿Cómo quedas tu después de esto?

Lo dejo tranquilo, con ganas de volver. Ojalá en otras circunstancias. Le he puesto imparcialidad, fuera de política. El deporte no se debe politizar, para aquellos que pensaban que yo era político. El deporte no tiene color, hemos sido inclusivos, trabajando de la mano con la Asociación Paralímpica, con los chicos del albergue de la Videna. Me voy tranquilo, con ganas de retomar, pero me voy a seguir preparando para tener un equipo más competitivo. Hay incompatibilidades entre algunos dirigentes que son presidentes de federaciones, de comités y abogados a la vez. Están perfectamente identificados, pero nadie lo quiere decir. Hay competencias que han estado sobrevaluadas con pocos países, torneos que no daban puntajes con presupuestos millonarios.

