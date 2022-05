Daianne Álvarez fue jugadora del equipo de voley de Alianza Lima en la última temporada, la voleibolista no tuvo las oportunidades que se esperaba durante el torneo, y tras dejar el club ‘íntimo’, confesó en el programa de Youtube, ‘Despegando al Éxito’ que el director técnico de Alianza Lima, Carlos Aparacio invadió su vida personal.

“Estaba entrenando, se acaba el entrenamiento y el entrenador de dice: ‘Daiannne quiero hablar contigo’, yo pensé que me iba a decir que íbamos a jugar mañana, qué necesita más”, comienza a contar la voleibolista.

“Me siento con él y le digo: ‘¿Qué pasó entrenador?’ y me dice: ‘Te tengo una pregunta’. Me enseñó el teléfono y me dijo: ‘¿Tú conoces a esta persona?’ o sea la persona que me había mandado el mensaje porque lo habían subido a Twitter y yo le dije que no. Y me dijo: ‘¿Por qué le contestas?’ y le dije que yo no le contesté, simplemente me dijo: ‘Te voy a hacer esto y esto’ y yo le puse ‘OK, bendiciones’, tomé foto y la mandé”, declaró.

“Y me dijo (Carlos Aparicio): ‘Es que tú le estás contestando’ y me dijo: ‘Entonces, ¿Tú lo conoces’?’ y te juro, que lo quedé mirando y le dije que no, ya le dije que no lo conozco. Entonces me dijo: ‘¿Tú te estás acostando con alguien aquí en el Perú?’, así, o sea, así de la nada, de la nada me lo dijo, me dijo: ‘¿Tú te estás acostando con alguien aquí en el Perú? ¿Estás saliendo con un chico de acá del Perú?’, yo me quedé viéndolo y dije: ‘¿Qué?’ y me dijo: ‘Que si tú te estás acostando con alguien aquí en el Perú’ y yo le dije que no, pero yo no lo dejaba de ver a los ojos y él no me sostenía la mirada, él no me la sostenía”, agregó.

“Le dije: ‘Carlos, mírame, te estoy diciendo que no’”, finalizó la voleibolista que no estuvo presente en los últimos partidos con Alianza Lima.