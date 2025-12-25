La Fórmula 1 y la FIA han dado a conocer el calendario completo de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que contará con 24 Grandes Premios repartidos por cinco continentes. La campaña arrancará en Australia a principios de marzo y concluirá en Abu Dhabi a principios de diciembre, en un año que promete ser histórico por los cambios técnicos y la introducción de nuevos fabricantes en la parrilla.

Uno de los puntos más destacados del calendario es la incorporación del Gran Premio de Madrid, que hará su debut en la máxima categoría en septiembre, sujeto a la homologación del circuito por parte de la FIA. Además, se mantienen varios eventos icónicos como Mónaco, Monza y Suzuka, y regresa la lógica geográfica mejorada del calendario para facilitar la logística de las escuderías.

La temporada también contará con seis eventos que incluirán carreras Sprint, como en años recientes, brindando más acción y oportunidades de espectáculo para los aficionados. Entre los circuitos que tendrán Sprint están Shanghái, Miami, Montreal, Silverstone, Zandvoort y Singapur.

Este calendario consolidado permitirá que pilotos y equipos planifiquen una intensa gira mundial, con carreras en Asia, Europa, América y Medio Oriente. La campaña 2026 será una de las más largas y diversas de la historia reciente de la Fórmula 1, construyendo sobre el ímpetu que ha tenido el deporte en los últimos años.

Calendario Fórmula 1