Ver F1 EN VIVO DIRECTO HOY : mira la transmisión del GP Singapur desde el Circuito Urbano Marina Bay. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 5 de octubre de 2025, a las 7:00 de la mañana (hora peruana), que son las 9:00 AM de Argentina, la 6:00 AM de México y las 2:00 PM de España. ¿Dónde ver? La F1 se transmite por F1 TV Pro en todo el mundo. Sin embargo, tienes varias opciones. ESPN y Disney+ transmiten la carrera en Sudamérica, FOX Sports lo pasa en México, DAZN televisa la F1 por DAZN, y finalmente, en Estados Unidos síguelo por ESPN+.

