Sergio Pérez tiene claro el concepto de trabajo en equipo y lo demostró durante el momento más caliente Gran Premio de Abu Dabi. El mexicano peleó la primera posición contra Lewis Hamilton y, más allá de pasar al liderazgo, la intención fue darle una mano a Max Verstappen, su compañero en Red Bull, quien buscar su primera corona mundial.

Durante la vuelta 20, ‘Checo’ Pérez retó al piloto inglés, que desea conquistar el octavo campeonato de Fórmula 1. Entonces, el azteca se colocó en la cima de la carrera y mediante algunas maniobras evitó que el representante de Mercedes trepara nuevamente a la primera casilla.

Hay más, pues en esa lucha entre Pérez y Hamilton, el otro beneficiado fue Verstappen, que llevaba a esas alturas una desventaja de siete segundos. Entonces, gracias a la intervención del nacido en Guadalajara, el piloto holandés redujo a solo dos segundos la distancia contra el británico.

Tras hacer el trabajo por el equipo de los ‘Toros Rojos’, el tapatío dejó pasar a su compañero durante la vuelta 22. Mientras Pérez necesitó la asistencia técnica, Verstappen no dudó en elogiar al piloto de 31 años por su gran labor y mediante la radio no dudó en decir: “Checo is a legend (Checo es una leyenda)”.

Enseguida, Gianpero Lambiase, el ingeniero del holandés, respaldó la idea y soltó otra frase halagadora para el mexicano: “Un absoluto animal”. Y es que Pérez lideró la carrera durante siete vueltas en el Gran Premio de Abu Dabi. Todo ello para beneficiar a Max Verstappen.