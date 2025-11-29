Ver F1 EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Circuito Internacional de Losail por el GP de Qatar 2025. ¿A qué hora empieza la carrera? La carrera es hoy, domingo 30 de noviembre de 2025, a las 11:00 a.m. (hora peruana), que son las 12:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 10:00 AM de México y las 5:00 PM de España. ¿Dónde ver? F1 TV Pro transmite el GP Qatar en todo el mundo. ESPN y Disney+ Premium, transmite la carrera en Sudamérica. En México míralo por FOX Sports. ESPN lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

